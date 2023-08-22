Wie wird sich die Verlängerung der Straßenbahn T8 mit dem aktuellen öffentlichen Verkehrsnetz verbinden? Die RER? Der Bus? Die U-Bahn?

Das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T8 soll der Grundpfeiler anderer strukturierender Verkehrsmittel in der Region sein. Dazu ist es an folgende Übertragungsleitungen angeschlossen:

Metros 12, 13 und die zukünftige Linie 15 des Grand Paris Express;

RER B und E;

Die Straßenbahn T3b.

Besonderes Augenmerk wird auf die Verbindungen gelegt, damit sie für die Benutzer so einfach und effizient wie möglich sind. Das Busnetz wird mit der Ankunft der Straßenbahn neu organisiert. Diese Umstrukturierung besteht darin, die Zubringung von Buslinien zu Straßenbahnhaltestellen zu fördern und doppelte Straßenbahnen/Busse in einer Logik der Komplementarität zu vermeiden.