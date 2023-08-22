Wird die Straßenbahn den Autoverkehr verlangsamen (insbesondere an der Porte d'Aubervilliers und stark befahrenen Straßen wie der Rue Pressensé)?

Die Einführung der Straßenbahn wird die Anzahl der Fahrspuren reduzieren und etwa zwanzig Kreuzungen modifizieren, um eine Ampelphase einzufügen, um der Straßenbahn Vorrang zu geben. Die Einfügung der Straßenbahn geht somit mit einer vollständigen Änderung bestimmter Kreuzungen in der Nähe wichtiger Einrichtungen und Hauptstraßen (Cokerie-Kreuzung, Porte d'Aubervilliers usw.) einher. Es wurden Verkehrsstudien durchgeführt, um die Anzahl der Fahrspuren für den Fahrzeugverkehr so genau wie möglich zu dimensionieren, die Auswirkungen auf den Straßenverkehr zu begrenzen und ein besseres Zusammenleben zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln zu ermöglichen. Der Umfang dieser Studien hört nicht bei der einfachen Trasse der Straßenbahn auf und berücksichtigt die Verschiebungen auf angrenzende Straßen, aber auch die Verkehrsverlagerung der Nutzer auf die Straßenbahn. Die genauen Auswirkungen auf den Straßenverkehr werden in nachfolgenden Studien bewertet und in der öffentlichen Anhörung vorgestellt.