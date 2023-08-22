Werden die Stationen für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PRM) zugänglich sein?

Alle Bahnsteige und Bahnhöfe der Erweiterung werden für alle zugänglich sein. Die Züge werden auch dank eines Niederflurs zugänglich sein. Zu diesem Zweck sind Zugangsrampen mit einer Neigung von weniger als 5 % und einer Lücke (Lücke zwischen Rollmaterial und Bahnsteig) von weniger als 2 cm vorgesehen, um die Zugänglichkeit der Straßenbahn für Personen mit eingeschränkter Mobilität auf dem gesamten Bahnsteig zu ermöglichen. Die in den Resorts angebotenen Geräte und Dienstleistungen werden auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität angepasst.