Sind die Erweiterungsstationen bereits geplant? Ist der Vorschlag endgültig?

Die Vorkonsultationsphase ermöglichte es den Teilnehmern, ihre Meinung zum Bau des Bahnhofs Pressensé gleichzeitig mit dem Rest der Strecke zu äußern. Dieser geäußerte Wunsch, die Integration des Viertels Franc-Moisin zu fördern, wurde daher gehört. Diese Station, die zuvor in Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt wurde, wird gleichzeitig mit den anderen gut realisiert werden; Erhöhung der Anzahl der Stationen von 9 auf 10.

Während in der DOCP-Phase ein prinzipieller Standort dieser 10 Stationen ausgewählt wurde, besteht der Zweck der Konsultation darin, die Meinungen der Öffentlichkeit zu ihrem genauen Standort einzuholen. Ihre Positionierung wird daher in späteren Phasen im Lichte der Lehren aus der Konsultation und der erhöhten Präzision der technischen Studien verfeinert. Ihr Name ist vorläufig.