Bedeutet das Einsetzen der Straßenbahn das Fällen von Bäumen? Wie viel? Welche Maßnahmen werden in diesem Fall ergriffen?

Das Einfügen der Straßenbahn wird von der Pflanzung neuer Bäume auf mehreren Achsen begleitet, die von der Einführung der Straßenbahn betroffen sind. Andererseits wird sich das Einfügen der Straßenbahn an einigen Stellen aufgrund der erforderlichen Wegerechte oder der Nähe der Arbeiten direkt auf die Baumreihen auswirken. Das Projekt zielt darauf ab, die Auswirkungen auf Bäume so weit wie möglich zu begrenzen, aber wenn eine Vermeidung nicht möglich ist, wird es darauf abzielen, alle entfernten Bäume wiederherzustellen und zu kompensieren. Für einen gefällten Baum werden drei Bäume neu gepflanzt. In diesem Fall werden in späteren Studien in Zusammenarbeit mit Gemeinden und Bauträgern Optimierungen angestrebt, um sie so nah wie möglich an der Trasse wiederherzustellen. Schließlich wird bei späteren Studien die Begrünung des Straßenbahnbahnsteigs bevorzugt. Insgesamt wird die Ankunft der Straßenbahn den öffentlichen Raum verschönern.