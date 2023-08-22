Warum die Straßenbahn T8 nach Süden verlängern?

Im Süden des Departements Seine-Saint-Denis und nördlich der Stadt Paris gelegen, bilden die Gemeinden Saint-Denis und Aubervilliers zusammen mit dem 18. und 19. Arrondissement von Paris ein dynamisches Gebiet, in dem in den kommenden Jahren viele Entwicklungs- und Infrastrukturprojekte das Licht der Welt erblicken werden, die neue Wohnungen, Büros und Einrichtungen schaffen, die Reisen generieren. Die Erweiterung nach Süden nach Paris wird es ermöglichen, dieses Gebiet zu bewässern und seinen Reisebedarf mit einem zuverlässigen, häufigen, zugänglichen und komfortablen Verkehrsmittel zu decken. Während es die Entwicklung aktiver Verkehrsmittel unterstützt, wird es das öffentliche Verkehrsnetz im Norden des Ballungsraums Paris durch effiziente Verbindungen verbessern mit:

RER B und zukünftige Metrolinie 15;

U-Bahn-Linie 12;

Straßenbahn T3b und RER E am Bahnhof Rosa-Parks.