Was sind die nächsten Schritte des Projekts?

Zwischen der Beratung und der Inbetriebnahme der Linie vergehen 8 bis 10 Jahre. Letzteres hängt von bestimmten unvermeidlichen Verzögerungen ab, wie z. B. den Fristen für die Erlangung behördlicher Genehmigungen und die Fristen für den Erwerb von Grundstücken. Darüber hinaus ergibt sich der Zeitplan auch aus bestimmten Merkmalen der zu errichtenden Bauwerke, die erst in späteren Studien festgelegt werden und deren Fertigstellungszeit stark von den Baumodalitäten abhängt. Schließlich hängt die Planung auch stark von der Dauer der Konzessionsarbeiten ab, die lange dauern kann.

Der Zeitplan wird nach der öffentlichen Anhörung im Jahr 2023 festgelegt.

Nach Erhalt der Gemeinnützigkeitserklärung, die die Projektgenehmigung darstellt, folgen die fortgeschrittenen technischen Studienphasen vor der Bauphase.