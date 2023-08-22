Erfahren Sie mehr über die Beratung

Die vorherige Konsultation ist ein partizipativer Mechanismus, dessen Ziel es ist, alle Meinungen der Interessenträger und der breiten Öffentlichkeit zu einem Projekt zu informieren und einzuholen, bevor die Entscheidung getroffen wird.

Im Rahmen einer vorherigen Konsultation ist die Anrufung der Nationalen Kommission für öffentliche Debatte (CNDP) oder die Ernennung eines Bürgen durch den öffentlichen Auftraggeber obligatorisch, je nach den gesetzlich festgelegten Umständen, insbesondere seit den Verordnungen von 2016. Das CNDP ist eine unabhängige Verwaltungsbehörde, deren Aufgabe es ist, die Bürger zu informieren, ihnen eine Stimme zu geben und ihr Gehör zu verschaffen. Er ernannte Fatima Ouassak zur Garantin für die vorherige Konsultation des Projekts zur Verlängerung der Straßenbahn T8.

Die Garanten der Konsultation sind neutral, unabhängig und unparteiisch. Sie äußern sich nie zum Inhalt des Projekts, erleichtern aber den Konsultationsprozess. Sie repräsentieren das CNDP und tragen seine Werte: Transparenz, Neutralität, Argumentation und Gleichbehandlung.

Die Aufgaben des Bürgen sind wie folgt:

Gewährleistung der von den Interessenträgern und insbesondere dem öffentlichen Auftraggeber eingegangenen Verpflichtungen;

von den Interessenträgern und insbesondere dem öffentlichen Auftraggeber eingegangenen Verpflichtungen; sich über die Modalitäten der vom öffentlichen Auftraggeber durchgeführten Konsultation zu informieren und Vorschläge zu unterbreiten ;

; den Fortschritt der Konsultation zu beobachten und zu analysieren , um sicherzustellen, dass die Modalitäten (Gegenstand, Dauer usw.) von allen eingehalten werden;

, um sicherzustellen, dass die Modalitäten (Gegenstand, Dauer usw.) von allen eingehalten werden; die Meinungsäußerung der Konsultationsteilnehmer zu fördern;

der Konsultationsteilnehmer zu fördern; eine Regressfunktion bei der Beantwortung von Anfragen der Konsultationsteilnehmer zu gewährleisten;

der Beantwortung von Anfragen der Konsultationsteilnehmer zu gewährleisten; Nehmen Sie an den im Rahmen der Konsultation organisierten Austauschzeiten teil.

Frau Ouassak wird nun einen Bericht erstellen, in dem sie den Fortschritt der Konsultation bewertet und die vorgebrachten Argumente und Antworten des öffentlichen Auftraggebers zu den erörterten Fragen präzisiert. Dieser Bericht wird auf der Website der Konsultation www.tram8.fr sowie auf der des CNDP veröffentlicht. Er ergänzt den vorläufigen Konsultationsbericht von Île-de-France Mobilités. Letzterer wird bei Bedarf auch Antworten auf die Bilanz des Bürgen geben.

Der Garant kann von jedem Teilnehmer der Konsultation kontaktiert werden: [email protected]