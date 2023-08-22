Erfahren Sie mehr über die Beratung
Vom 9. September bis 26. Oktober 2019 konnten Sie an der Vernehmlassung zum Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T8 teilnehmen!
Beratung
Warum eine Beratung?
Die Verlängerung der Straßenbahn T8 südlich von Saint-Denis Porte de Paris nach Paris Rosa-Parks ist ein Großprojekt für das Gebiet. Es ermöglicht es, das öffentliche Verkehrsnetz zu verbessern, die Entwicklung aktiver Verkehrsmittel zu unterstützen und Aktivitäts- und Wohngebiete effizient zu bedienen. Die Ankunft dieses neuen Verkehrsträgers wird somit die lokale Dynamik tiefgreifend verändern.
In diesem Zusammenhang ermöglichte die Konsultation einen Austausch mit den Bewohnern des Territoriums, den Nutzern des öffentlichen Verkehrs, den Unternehmen und ihren Mitarbeitern, den Geräten und ihren Nutzern, den lokalen Behörden... und alle, die von der zukünftigen Verlängerung der Straßenbahn 8 betroffen sind.
Worum ging es bei der Konsultation?
- Die Ankunft der Straßenbahn an der Endstation Paris Rosa-Parks mit zwei Varianten.
- Die Identifizierung von Meinungen, Erwartungen, Bedenken und Wachsamkeitspunkten in Bezug auf dieses Erweiterungsprojekt und seine Auswirkungen auf das Gebiet, während der Bauphase und nach seiner Inbetriebnahme (auf sanften Verkehr und Autos, auf Parkplätze, auf den Zugang zu verschiedenen Geräten und Unternehmen, auf die städtische Umwelt usw.).
Vorherige Beratung unter der Schirmherrschaft eines Bürgen
Die vorherige Konsultation ist ein partizipativer Mechanismus, dessen Ziel es ist, alle Meinungen der Interessenträger und der breiten Öffentlichkeit zu einem Projekt zu informieren und einzuholen, bevor die Entscheidung getroffen wird.
Im Rahmen einer vorherigen Konsultation ist die Anrufung der Nationalen Kommission für öffentliche Debatte (CNDP) oder die Ernennung eines Bürgen durch den öffentlichen Auftraggeber obligatorisch, je nach den gesetzlich festgelegten Umständen, insbesondere seit den Verordnungen von 2016. Das CNDP ist eine unabhängige Verwaltungsbehörde, deren Aufgabe es ist, die Bürger zu informieren, ihnen eine Stimme zu geben und ihr Gehör zu verschaffen. Er ernannte Fatima Ouassak zur Garantin für die vorherige Konsultation des Projekts zur Verlängerung der Straßenbahn T8.
Die Garanten der Konsultation sind neutral, unabhängig und unparteiisch. Sie äußern sich nie zum Inhalt des Projekts, erleichtern aber den Konsultationsprozess. Sie repräsentieren das CNDP und tragen seine Werte: Transparenz, Neutralität, Argumentation und Gleichbehandlung.
Die Aufgaben des Bürgen sind wie folgt:
- Gewährleistung der von den Interessenträgern und insbesondere dem öffentlichen Auftraggeber eingegangenen Verpflichtungen;
- sich über die Modalitäten der vom öffentlichen Auftraggeber durchgeführten Konsultation zu informieren und Vorschläge zu unterbreiten;
- den Fortschritt der Konsultation zu beobachten und zu analysieren, um sicherzustellen, dass die Modalitäten (Gegenstand, Dauer usw.) von allen eingehalten werden;
- die Meinungsäußerung der Konsultationsteilnehmer zu fördern;
- eine Regressfunktion bei der Beantwortung von Anfragen der Konsultationsteilnehmer zu gewährleisten;
- Nehmen Sie an den im Rahmen der Konsultation organisierten Austauschzeiten teil.
Frau Ouassak wird nun einen Bericht erstellen, in dem sie den Fortschritt der Konsultation bewertet und die vorgebrachten Argumente und Antworten des öffentlichen Auftraggebers zu den erörterten Fragen präzisiert. Dieser Bericht wird auf der Website der Konsultation www.tram8.fr sowie auf der des CNDP veröffentlicht. Er ergänzt den vorläufigen Konsultationsbericht von Île-de-France Mobilités. Letzterer wird bei Bedarf auch Antworten auf die Bilanz des Bürgen geben.
Der Garant kann von jedem Teilnehmer der Konsultation kontaktiert werden: [email protected]