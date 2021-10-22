Innovative Busse
Der Tzen 4 ist eine Weltneuheit dank Fahrzeugen, die drei Merkmale vereinen: Zweigelenkbusse (24 Meter), 100% elektrisch und dank Bodenladung zirkulierend. Diese neue Ausrüstung wird für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PRM) vollständig zugänglich sein. Alle Tzen 4-Busse werden geräumig, hell, klimatisiert, mit breiten Schiebetüren und USB-Anschlüssen sowie einem Videoüberwachungssystem ausgestattet sein.
Hinter den Kulissen von Tzen 4
Entdecken Sie die Kehrseite der Herstellung des Tzen 4!
Ein wichtiger Standort für Tzen 4-Busse: das Bus Operations Center (COB)
In der Nähe der Endstation Corbeil-Essonnes gelegen, wird das Busbetriebszentrum die Wartung, Reinigung und das Parken der zukünftigen Tzen 4-Busse sicherstellen.
Île-de-France Mobilités und die Geldgeber wollen in Bezug auf die Umweltleistung des Standorts vorbildlich sein und haben für eine gute Integration in sein städtisches Umfeld gesorgt.
Ein Landschaftsgärtner und ein Ökologe wurden in den Entwurf einbezogen, um technische Zwänge, Umweltanforderungen und architektonische Qualität zu kombinieren. Außerdem sieht dieses neue nachhaltige Gebäude die Begrünung des gesamten Daches, Sonnenkollektoren, die Nutzung von Wasser in einem geschlossenen Kreislauf und die Einrichtung von 20 % Grünflächen vor.