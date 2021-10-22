Innovative Busse

In der Nähe der Endstation Corbeil-Essonnes gelegen, wird das Busbetriebszentrum die Wartung, Reinigung und das Parken der zukünftigen Tzen 4-Busse sicherstellen.

Île-de-France Mobilités und die Geldgeber wollen in Bezug auf die Umweltleistung des Standorts vorbildlich sein und haben für eine gute Integration in sein städtisches Umfeld gesorgt.

Ein Landschaftsgärtner und ein Ökologe wurden in den Entwurf einbezogen, um technische Zwänge, Umweltanforderungen und architektonische Qualität zu kombinieren. Außerdem sieht dieses neue nachhaltige Gebäude die Begrünung des gesamten Daches, Sonnenkollektoren, die Nutzung von Wasser in einem geschlossenen Kreislauf und die Einrichtung von 20 % Grünflächen vor.