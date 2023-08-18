Eine Route im Zentrum vieler Entwicklungsoperationen

Veröffentlichungsdatum: 9. Februar 2021

Das Busprojekt T Zen 5 hat die Besonderheit, sich in ein sich schnell veränderndes Gebiet einzufügen. Es wird die Verbindung zwischen vielen Stadtentwicklungsmaßnahmen herstellen, die sich jeweils in einem anderen Stadium des Fortschritts befinden.

Teile der zukünftigen Plattform werden von den Entwicklern dieser Projekte getragen. SEMAPA, das Departement Val-de-Marne, SADEV94 und EPA Orsa sind wichtige Partner des Projekts.

Die drei ZAC von Paris Rive Gauche, Ivry Confluences und Gare Ardoines befinden sich bereits im Bau. Bei diesen Operationen werden T Zen 5-Arbeiten durchgeführt, die im Vergleich zu den von Ile-de-France Mobilités durchgeführten Arbeiten als "vor der Phase" bezeichnet werden.

Zwischen dem Quai Marcel Boyer und dem Place Gambetta sind sie sogar fertiggestellt.