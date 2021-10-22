Neue LinieParis > Choisy-le-Roi
Ihre Fragen
Haben Sie eine Frage zum Projekt? Die Antwort kann bereits in dieser FAQ enthalten sein. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich an das Projektteam!
- Warum nicht die Nord-Süd-Achse im zentralen Teil von Les Ardoines bauen, sobald sie in Betrieb genommen wird, damit der T Zen-Bus dort verkehren kann?
- Welchen Service wird in Choisy-le-Roi angeboten?
- Die Endstation: Warum fährt der Bus T Zen 5 nicht zum Umsteigeknotenpunkt Choisy, um Verbindungen mit dem RERC und dem Trans-Val-de-Marne (TVM) herzustellen?
- Wie erreicht man den multimodalen Knotenpunkt Choisy? der RER-Bahnhof?
- Was ist die Route des T Zen 5 Busses?
- Warum die nördliche Endstation in Grands Moulins wählen?
- Was wird der Service im Pariser Sektor sein?
- Sind die Sanierungsprojekte RD19 und T Zen 5 miteinander verbunden?
- Welcher Service wird im Sektor Ivry-sur-Seine angeboten?
- Welchen Service wird in Vitry-sur-Seine angeboten?
- Wie wird die Kompatibilität des T Zen 5 mit dem Entwicklungsprojekt im Sektor Ardoines sichergestellt?
- Woraus besteht das Projekt?
- Warum dieses Projekt?
- Was sind die Ziele des Projekts?
- Was ist ein T Zen?
- Wer steuert und entscheidet über das Projekt? Welche Rolle spielen die Kommunen? und Île-de-France Mobilités?
- Wie oft fährt der T Zen 5 Bus? Wird die Linie außerhalb der Spitzenzeiten verkehren? Abends? Am Wochenende?
- Welchen Platz nimmt die T-Zen-Plattform im urbanen Raum ein?
- Nach welchen Kriterien wird über den Standort der Stationen entschieden? Ist dieser Standort endgültig?
- Welche Ausrüstung wird es in den Resorts geben?
- Warum einen T Zen-Bus anstelle eines Standardbusses oder einer Straßenbahn einrichten?
- Wird der Fahrzeugtyp gewählt? Was sind seine Eigenschaften?
- Wie hoch ist die erwartete Teilnehmerzahl?
- Besteht nicht die Gefahr, dass der T Zen 5-Bus mit allen Geräten, Geschäften und Wohnungen, die auf dem Territorium geplant sind, gesättigt wird?
- Was ist ein Bus Operations Center (COB)?
- Wo wird sich der COB des T Zen 5 befinden?
- Wie viel kostet der T Zen 5 Bus?
- Wie wird das Projekt finanziert? Wer zahlt?
- Wann wird der T Zen 5 in Betrieb genommen?
- Wie ist der Status des Projekts?
- Wie sieht der Zeitplan des Projekts aus?
- Wird der T Zen 5 Bus für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sein?
- Wie passt der T Zen 5 Bus zum aktuellen Verkehrsnetz?
- Wird sich das Busnetz in der Gegend durch die Ankunft des T Zen 5-Busses ändern? Wenn ja, welche Änderungen sind vorgesehen?
- Welchen Platz haben Radfahrer?
- Wie wird der Verkehr entlang der Strecke des T Zen 5 Busses organisiert?
- Wie funktioniert die Ampelpriorität? Wird es nicht zu starken Verlangsamungen entlang der Strecke kommen?
- Wo werden Sie Parkplätze entfernen? Was sind Ihre Entscheidungskriterien zu diesem Thema?
- Integriert der T Zen 5 den RER Vélo?
- Gibt es Pläne, Zubringerparkplätze zu installieren, um die Menschen zu ermutigen, ihr Auto stehen zu lassen und den T Zen 5-Bus zu nehmen?