Wird der Fahrzeugtyp gewählt? Was sind seine Eigenschaften?

Die Buslinie T Zen 5 wird von 24 m langen Zweigelenkfahrzeugen (bestehend aus drei Wagen) genutzt, die Folgendes ermöglichen:

Vollständige Zugänglichkeit;

Komfort für Reisende: Innenverkehr, Helligkeit, Atmosphäre usw. ;

Informationen an Bord;

Ein Design, das eine Lesbarkeit des Transportangebots ermöglicht.

In Bezug auf die Motorisierung führt Île-de-France Mobilités derzeit ein einzigartiges Projekt in der Île-de-France durch: die Anschaffung von 100% elektrischen Doppelgelenkfahrzeugen. Auf der Grundlage dieser ehrgeizigen Wahl wird der Hersteller später ausgewählt.