Seine Ambitionen

Vernetzung und Belebung des Territoriums

Die Strecke und die 19 Stationen von Tzen 5 werden die Gebiete des sich schnell verändernden Ostens von Paris verbinden. Durch die Erleichterung des Zugangs zu wichtigen Einrichtungen (Schule, Kultur usw.), zu aktuellen oder sich entwickelnden Wirtschaftszentren und zur Versorgung der vielen im Bau befindlichen Wohnungen wird dieses Projekt dazu beitragen, diesen Sektor wiederzubeleben und seine Entwicklung zu unterstützen.

Nahtloses Reisen und Erleichterung der Intermodalität

Dieses neue, innovative, zuverlässige und effiziente Transportmittel wird das bestehende oder geplante Angebot in der Region bereichern. Die Strecke und die Bahnhöfe werden an bestehende oder zukünftige Netze angeschlossen, und die Einrichtungen wurden so konzipiert, dass sie die Verbindung mit dem Schienenverkehr erleichtern.

Der Bus Tzen 5 bietet Verbindungen mit:

RER C, Metrolinien 14 und 15 sowie Straßenbahnen T3a und T9;

Wichtige Buslinien wie der Trans-Val-de-Marne (TVM) oder der Bus 393;

Förderung der sanften Mobilität und der gemeinsamen Nutzung des öffentlichen Raums

Die Entwicklung der Linie Tzen 5 wurde so konzipiert, dass sie die städtebauliche Entwicklung des Sektors unterstützt und gleichzeitig zu einer besseren Aufteilung des öffentlichen Raums zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern beiträgt. Das Projekt ist mit dem des Réseau Vélo Île-de-France (VIF) verknüpft, und dieses Ziel spiegelt sich insbesondere in der Schaffung kontinuierlicher, sicherer und komfortabler Radverkehrsanlagen entlang der gesamten Strecke sowie in der Einrichtung sicherer Fahrradparkplätze an den Endstationen und in der Nähe bestimmter Bahnhöfe wider.