Das Projekt
Streckenplan der Linie Tzen 5
Sein Werdegang
Auf einer Länge von 9,4 km (19 Stationen), die dank eines sauberen Standorts auf fast der gesamten Strecke in 33 Minuten zurückgelegt wird, verbindet der neue Bus Tzen 5 das 13. Arrondissement von Paris (nördliche Endstation, Avenue de France) mit Choisy-le-Roi (südliche Endstation, Avenue du Lugo).
Karte des Territoriums, das von der Linie Tzen 5 durchquert wird
Sein Territorium
Die zukünftige Linie Tzen 5 wird zwei Departements (Paris und Val-de-Marne) verbinden, indem sie 4 Gemeinden (Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine und Choisy-le-Roi) durchquert, die zu Gebieten gehören, die sich in voller Transformation befinden.
Auf fast der Hälfte ihrer Strecke wird die Strecke Infrastrukturen nutzen, die von den Entwicklern von vier konzertierten Entwicklungszonen (ZAC) im Ost-Paris und Val-de-Marnais gebaut werden:
- In Paris: das ZAC Paris Rive Gauche
- In Ivry-sur-Seine: das ZAC Ivry Confluences
- In Vitry-sur-Seine: das Projekt Les Ardoines, bestehend aus zwei ZAC: Seine Gare Vitry und Gare Ardoines.
Seine Ambitionen
Vernetzung und Belebung des Territoriums
Die Strecke und die 19 Stationen von Tzen 5 werden die Gebiete des sich schnell verändernden Ostens von Paris verbinden. Durch die Erleichterung des Zugangs zu wichtigen Einrichtungen (Schule, Kultur usw.), zu aktuellen oder sich entwickelnden Wirtschaftszentren und zur Versorgung der vielen im Bau befindlichen Wohnungen wird dieses Projekt dazu beitragen, diesen Sektor wiederzubeleben und seine Entwicklung zu unterstützen.
Nahtloses Reisen und Erleichterung der Intermodalität
Dieses neue, innovative, zuverlässige und effiziente Transportmittel wird das bestehende oder geplante Angebot in der Region bereichern. Die Strecke und die Bahnhöfe werden an bestehende oder zukünftige Netze angeschlossen, und die Einrichtungen wurden so konzipiert, dass sie die Verbindung mit dem Schienenverkehr erleichtern.
Der Bus Tzen 5 bietet Verbindungen mit:
- RER C, Metrolinien 14 und 15 sowie Straßenbahnen T3a und T9;
- Wichtige Buslinien wie der Trans-Val-de-Marne (TVM) oder der Bus 393;
Förderung der sanften Mobilität und der gemeinsamen Nutzung des öffentlichen Raums
Die Entwicklung der Linie Tzen 5 wurde so konzipiert, dass sie die städtebauliche Entwicklung des Sektors unterstützt und gleichzeitig zu einer besseren Aufteilung des öffentlichen Raums zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern beiträgt. Das Projekt ist mit dem des Réseau Vélo Île-de-France (VIF) verknüpft, und dieses Ziel spiegelt sich insbesondere in der Schaffung kontinuierlicher, sicherer und komfortabler Radverkehrsanlagen entlang der gesamten Strecke sowie in der Einrichtung sicherer Fahrradparkplätze an den Endstationen und in der Nähe bestimmter Bahnhöfe wider.
Seine Stärken
Eine effiziente, komfortable und ökologisch vorbildliche Infrastruktur
Das Projekt ist Teil der ehrgeizigen Politik der nachhaltigen Entwicklung von Île-de-France Mobilités. Es zielt darauf ab, die Verlagerung des Autos auf ein emissionsfreies und umweltfreundliches öffentliches Verkehrssystem zu fördern, das aus modernen und effizienten Fahrzeugen besteht, die komfortabel und für alle zugänglich sind.
Die Infrastrukturentwicklung des Tzen 5 wird es ermöglichen, eine beispielhafte Servicequalität zu erreichen:
- Eine eigene Fahrspur auf den meisten Achsen der Strecke
- Ein Vorfahrtssystem an mit Ampeln ausgestatteten Kreuzungen
- Eine durchschnittliche Entfernung zwischen den Stationen in der Größenordnung von 500 m
- Stationen, die für alle zugänglich, komfortabel und ästhetisch sind
- Ein Echtzeit-Fahrgastinformationssystem
Ein hochmodernes Bus Operations Center (COB)
Das Bus Operations Center (oder COB) ist das Nervenzentrum für die Organisation und Verwaltung einer Buslinie. Es vereint alle Funktionen, die für das ordnungsgemäße Funktionieren einer Linie erforderlich sind: Wartungsarbeiten, Lagerung und Aufladung von Bussen, Empfang und Verwaltung des Personals und zentrale Steuerung der Linie.
Das COB du Tzen 5 wird sich auf einem 14.600 m² großen Grundstück auf dem Gebiet der Stadt Choisy-le-Roi befinden. Sein Design wurde so konzipiert, dass es visuelle Qualität, Umweltleistung und Lebenskomfort für das Personal vereint. Der Bau des COB beginnt im 4. Quartal 2024.
- Blick auf die Ostfassade des COB von der Kreuzung Avenue de Lugo/Ausfahrt A86 Außervertragliche © Perspektive Egis Bâtiments / Richez Associés / Gamba
- Erhöhter Blick auf die Bäume, die das Buslager auf der Seite der Voie des Roses bedecken Außervertragliche © Perspektive Egis Bâtiments / Richez Associés / Gamba
Qualitative Einrichtungen
Gepflegte Landschaftsgestaltung
Der Tzen 5 verläuft entlang der Seine. Eine der landschaftlichen Tendenzen des Projekts besteht darin, einen Dialog zwischen der Stadt und dem Wasser, der Seine und ihrem Stadtgefüge wiederherzustellen, indem der Pflanze ein großer Platz eingeräumt wird.
Die geplante Landschaftsgestaltung basiert auf einer echten Pflanzenstrategie, die auf einer vielfältigen und kohärenten Auswahl von Baumhöhen und -formen, Laubqualitäten, Arten, Strukturen (Ausrichtungen, Haine) oder Pflanzabständen basiert. Diese Ausrichtung zielt darauf ab, entlang der gesamten Linie ein echtes grünes Netz zu schaffen, das ihr eine starke landschaftliche Identität verleiht und gleichzeitig den Benutzern der Linie Komfort (Beschattung, Frische, Ästhetik usw.) bietet. Durch die Bereitstellung eines größeren Platzes für die Natur wird die Entwicklung der Linie Tzen 5 ein neues städtisches und landschaftliches Gesicht geben und die Qualität der durchquerten öffentlichen Räume verbessern.
Komfortable und ästhetische Stadtgestaltung
Schematische Darstellung der Entwicklung einer Tzen 5 © Richez_Associés Station
- Stationen
Tor zum Verkehrsdienst, Zentralität für die durchquerten Städte und Stadtteile; Der Bahnhof ist ein Identitätselement, das einen emblematischen Ort des Lebens der Linie darstellt. Dank einer Rampe für alle zugänglich, mit einem Videoüberwachungssystem ausgestattet, systematisch von zwei Bäumen umgeben und mit festen Teilen bedeckt, um die Benutzer vor schlechtem Wetter und Hitze zu schützen: Die Tzen5-Stationen werden als echte Zufluchtsorte konzipiert, die allen Benutzern ein komfortables Warten bieten.
Eigener Standort, der vor der Phase gebaut wurde, "Voie Ciblex", ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine, 2024 © Chigot
- Die Plattform
Der Bahnsteig wird der rote Faden der Entwicklung der Tzen 5-Linie sein und das Mittel, um ihre visuelle Kontinuität über die verschiedenen durchquerten Sequenzen zu gewährleisten. Es wird sowohl diskret sein, um sich so gut wie möglich in das bestehende Stadtgefüge einzufügen, als auch mit einem klaren Asphalt sichtbar sein, um einen Kontrast zu dem der Straße zu markieren und sein Verbot für Autofahrer intuitiv sichtbar zu machen.
Zweirichtungsradweg, Avenue de l'Industrie, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine, 2024 © Chigot
- Fahrspuren für sanfte Mobilität
Die an die Plattform angrenzenden Bürgersteige werden in der Kontinuität des klaren Asphalts behandelt, der der Plattform gewidmet ist, um die verschiedenen Fahrspuren und ihre Nutzungen visuell zu unterscheiden und Fußgängern und Radfahrern zwischen jeder Passage des Tzen 5 einen breiteren, einheitlichen und ruhigen Raum zu ermöglichen.
Das Projekt sieht den Bau eines Radwegs entlang der gesamten Strecke Tzen 5 vor. Die Oberflächen der Radwege und -spuren werden entsprechend den überquerten Sequenzen behandelt, um die visuelle Kontinuität mit den bereits bestehenden und umgebenden Entwicklungen zu gewährleisten und gleichzeitig eine Unterscheidung der Funktionalität der Räume zu ermöglichen, um die Sicherheit der Benutzer durch die Mäßigung des Tempos zu erhöhen
- Möbel
Die vorhandenen Stadtmöbel entlang der Route, die für jede Stadt spezifisch sind, unterscheiden sich in Bezug auf Modelle und Farben. Die visuelle Identität der vier durchquerten Städte wird im Rahmen der Entwicklung des Tzen 5 respektiert und erneuert, wobei eine gewisse Einheit der Möbel der Linie entlang der Route angestrebt wird (z. B. gleiches Finish), die in drei Hauptkategorien unterteilt ist:
- Schutzmöbel: Rechts von jedem Fußgängerüberweg werden Pfosten und Barrieren installiert, um bestimmte Regale zu sichern, hauptsächlich an Kreuzungen;
- Komfort- oder Annehmlichkeitsmöbel: Bänke werden regelmäßig auf Fußgängerwegen aufgestellt und 6 Fahrradbügel systematisch neben den Stationen installiert;
- Sauberkeitsmöbel: An jeder Station und an jeder Kreuzung werden Mülleimer installiert, die leicht zu erkennen sind, um Anreize zu schaffen.