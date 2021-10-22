Rechtlicher Hinweis

Veröffentlichung

Die Website www.tzen5.iledefrance-mobilites.fr und alle ihre Unterrubriken sind ein Dienst von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF)

Herausgeber: Laurent Probst

Redaktionelle Leitung: Arnaud Crolais

Île-de-France Mobilités

39 bis-41 rue de Chateaudun

75009 Paris

Telefon : 01-47-53-28-00

Webseite: https://www.iledefrance-mobilites.fr/

Entwicklung der Website

CAPGEMINI TECHNOLOGIE-DIENSTLEISTUNGEN

SAS mit einem Kapital von 7.296.894 €

145-151 Speaker Roosevelt Wharf

92130 Issy-les-Moulineaux

RCS Nanterre 479 766 842

Website-Design und Website-Implementierung

Ausführung:

Transamo

12 rue Rouget de l'Isle – CS60174

92442 Issy-les-Moulineaux Cedex - Frankreich

Tel: +33 1 57 75 94 00 − www.transamo.fr

Geistiges Eigentum

Alle Texte, Grafiken, Designs, Symbole, Fotos, Pläne, Logos, Videos, Töne, Marken, Texte (...) und ganz allgemein alle Elemente, aus denen die Website und die Website selbst bestehen, sind durch die im ticket des geistigen Eigentums geltenden Gesetze geschützt.

Das Syndicat des Transports d'Île-de-France ist Inhaber dieser Rechte oder hat die erforderlichen Rechte für ihre Verwertung erworben. Alle Verwertungsrechte sind vorbehalten, auch an herunterladbaren Dokumenten.

Alle diese Elemente, aus denen die Website besteht, und die Website selbst dürfen ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung des Syndicat des Transports d'Île-de-France weder ganz noch teilweise auf irgendeinem Medium dargestellt oder vervielfältigt werden.

Alle diese Elemente, aus denen die Website besteht, und die Website selbst dürfen ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung des Syndicat des Transports d'Île-de-France weder ganz noch teilweise auf irgendeinem Medium dargestellt oder vervielfältigt werden.

Die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung stellt eine Fälschung dar, die die zivil- oder strafrechtliche Haftung des Urhebers nach sich ziehen kann. Das Syndicat des Transports d'Île-de-France behält sich das Recht vor, rechtliche Schritte gegen jede Person einzuleiten, die Fälschungen begangen hat.

Für jede Autorisierungsanfrage wenden Sie sich bitte an [email protected]

Unterkunft

ATOS Managed Services

West River Gebäude

80 Quai Voltaire

95877 Bezons

Webseite: www.atos.net

Schutz personenbezogener Daten auf der Website

Die auf dieser Website erhobenen personenbezogenen Daten sind für das Syndicat des Transports d'Île-de-France bestimmt, um Ihnen, wenn Sie Abonnent sind, den Newsletter über Verkehr und Mobilität in der Île-de-France sowie über die Aufgaben des Syndicat des Transports d'Île-de-France zuzusenden. Es werden keine personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben.

Gemäß dem Gesetz Nr. 78-17 vom 6. Januar 1978 haben Sie das Recht, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen und diese zu ändern und gegebenenfalls zu berichtigen. Wenn Sie von diesem Recht Gebrauch machen möchten, kontaktieren Sie uns einfach, indem Sie uns per E-Mail unter [email protected] kontaktieren. Um den Newsletter abzubestellen, können Sie den integrierten Abmeldelink verwenden.

Persönliche Informationen

Gemäß dem Gesetz "Informatique et Libertés" vom 6. Januar 1978 haben Sie das Recht, auf die Sie betreffenden personenbezogenen Daten zuzugreifen und diese zu berichtigen.

Die betroffenen Personen wurden über ihre Rechte aufgeklärt. Das Recht auf Zugang ist sofort auf der Website.

Zugriff auf die Website

Der Zugriff auf und die Nutzung der Website sind ausschließlich dem persönlichen Gebrauch vorbehalten. Sie erklären sich damit einverstanden, diese Website und die darin enthaltenen Informationen oder Daten nicht für kommerzielle, politische, Werbezwecke und für jede Form von kommerzieller Werbung und insbesondere für das Versenden unerwünschter E-Mails zu verwenden.

Verfügbarkeit der Website

Die Website ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zugänglich, außer in Fällen höherer Gewalt oder Ereignissen, die außerhalb der Kontrolle des Syndicat des Transports d'Île-de-France liegen. Eine Unterbrechung aufgrund technischer Wartungsarbeiten, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und der zugehörigen Ausrüstung erforderlich sind, oder aus anderen Gründen kann jedoch vom Syndicat des Transports d'Île-de-France beschlossen werden.

Das Syndicat des Transports d'Île-de-France behält sich das Recht vor, den Zugang zur gesamten oder einem Teil der Website ohne vorherige Ankündigung auszusetzen, zu unterbrechen oder einzuschränken, insbesondere für Wartungs- und Aktualisierungsarbeiten.

Das Syndicat des Transports d'Île-de-France behält sich außerdem das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Verbesserungen und/oder Änderungen an der Website vorzunehmen.

Verantwortung Île-de-France Mobilités

Diese Website und die auf dieser Website erscheinenden Daten werden nur zu Informationszwecken ticket bereitgestellt, sind nicht vertraglich bindend und können nicht die Verantwortung des Syndicat des Transports d'Île-de-France übernehmen.

Das Syndicat des Transports d'Île-de-France kann nicht haftbar gemacht werden:

Für Schäden jeglicher Art, direkt oder indirekt, die sich aus der Nutzung der Website ergeben, und insbesondere für Betriebsverluste, finanzielle oder kommerzielle Verluste, Verlust von Programmen und / oder Daten, insbesondere im Informationssystem des Benutzers der Website;

Für Schäden jeglicher Art, direkt oder indirekt, die sich aus dem Inhalt und/oder der Nutzung von Websites ergeben, die mit der Website verlinkt sind oder auf die Benutzer über die Website zugreifen können;

Im Falle von Fehlfunktionen, die auf Software von Drittanbietern zurückzuführen sind, unabhängig davon, ob sie in die Website integriert oder von ihr aus implementiert ist oder nicht;

Im Falle der vollständigen oder teilweisen Unmöglichkeit des Zugriffs auf die Website und ihren Inhalt;

Im Falle von Auslassungen und/oder Fehlern, die auf der Website enthalten sein können.

Jede Entscheidung, die von einem Benutzer in Bezug auf die auf der Website enthaltenen Daten getroffen werden kann, liegt in der ausschließlichen Verantwortung dieser Person.

Benutzer

Der Nutzer dieser Website haftet für Schäden jeglicher Art, materiell oder immateriell, direkt oder indirekt, die ihm selbst, Dritten und/oder seiner Ausrüstung durch seine Verbindung, Nutzung oder Verwertung der Website selbst und/oder eines ihrer Elemente entstehen, unabhängig von der Ursache und dem Ort des Auftretens dieser Schäden.

Weblinks

Das Syndicat des Transports d'Île-de-France gestattet jeder Website oder jedem Medium, einen Hypertext-Link zur Startseite seiner Website einzurichten, mit Ausnahme derjenigen, die Inhalte kontroverser, pornografischer, fremdenfeindlicher Natur verbreiten, die gegen den Anstand oder die guten Sitten verstoßen.

Der Link muss die Art des Inhalts sowie die genaue Adresse der Seite deutlich angeben.

Jegliche Verwendung von Links zur Website zu kommerziellen und Werbezwecken ist untersagt.

Das Syndicat des Transports d'Île-de-France behält sich das Recht vor, jeden Autor eines Hyperlinks haftbar zu machen, der:

seine vorherige Genehmigung nicht eingeholt oder seine Weigerung ignoriert hätte, einen Link einzurichten, der auf eine andere Seite als die Startseite der Website verweist;

die geistigen Eigentumsrechte in Bezug auf die Elemente der Website nicht respektiert hätte;

Hätte die Art des Inhalts und die genaue Adresse der Seite (Quelle und Ziel) nicht eindeutig identifiziert, um Verwirrung in den Köpfen der Internetnutzer zu vermeiden.

Alle Informationen, die über einen der Hypertext-Links zu anderen Websites oder anderen Internetquellen zugänglich sind, unterliegen nicht der Kontrolle des Syndicat des Transports d'Île-de-France, das jede Verantwortung für deren Inhalt ablehnt.

Für jede Autorisierungsanfrage wenden Sie sich bitte an [email protected].

Bildnachweis und Ikonografie

Île-de-France Mobilités (ehemals STIF), Antoine Chassin 3D, Cyril Chigot

Benutzer

Der Nutzer dieser Website haftet für Schäden jeglicher Art, materiell oder immateriell, direkt oder indirekt, die Dritten, einschließlich Île-de-France Mobilités, durch die rechtswidrige Nutzung oder Verwertung der Website www.tzen5.iledefrance-mobilites.fr selbst und/oder eines ihrer Elemente entstehen, unabhängig von der Ursache und dem Ort des Auftretens dieser Schäden, und garantiert Île-de-France Mobilités gegen die Folgen von Ansprüchen oder Klagen, denen sie dadurch ausgesetzt sein könnte.

Der Nutzer der www.tzen5.iledefrance-mobilites.fr Website verzichtet auf jeglichen Regressanspruch gegen Île-de-France Mobilités im Falle eines Verfahrens, das von einem Dritten gegen ihn wegen der rechtswidrigen Nutzung und/oder Verwertung der Website eingeleitet wird.

Kekse

Wenn Sie die Website besuchen, werden Cookies auf Ihrem Computer, Mobiltelefon oder Tablet abgelegt.

Setzen eines Cookies

Ein Cookie ist eine Textdatei, die auf Ihrem Computer abgelegt wird, wenn Sie eine Website besuchen oder eine Werbung anzeigen. Ihr Zweck ist es, Informationen über Ihr Surfen zu sammeln und Ihnen Dienste zu senden, die an Ihr Endgerät (Computer, Handy oder Tablet) angepasst sind. Cookies werden von Ihrem Internetbrowser verwaltet. Sie können der Speicherung von Cookies widersprechen, indem Sie Ihren Browser entsprechend konfigurieren. Die einzigen Cookies, die von der Website verwendet werden, sind diejenigen, die zur Messung des Publikums bestimmt sind und keine personenbezogenen Daten sammeln. Diese Informationen erleichtern Ihnen die Navigation bei Ihren späteren Besuchen. Tools zur Publikumsmessung werden eingesetzt, um Informationen über die Besuchernavigation zu erhalten. Sie ermöglichen es zu verstehen, wie Benutzer auf eine Website gelangen, und ihre Reise zu rekonstruieren. Die durch den Cookie erzeugten Daten werden an den Anbieter der Reichweitenmessung AT Internet übermittelt und dort gespeichert. Der Anbieter der Publikumsmessung kann diese Daten an Dritte weitergeben, wenn eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder wenn diese Dritten diese Daten in ihrem Auftrag verarbeiten. Weitere Informationen zu diesem Service: www.atinternet.com

Stellen Sie Ihren Internetbrowser ein

Sie können diese Cookies jederzeit deaktivieren. Ihr Browser kann auch so eingestellt werden, dass er Sie über Cookies informiert, die auf Ihrem Computer abgelegt werden, und Sie auffordert, diese zu akzeptieren oder nicht. Sie können Cookies von Fall zu Fall akzeptieren oder ablehnen oder sie systematisch ablehnen. Wir erinnern Sie daran, dass die Einstellung Ihre Zugangsbedingungen zu unseren Inhalten und Diensten, die die Verwendung von Cookies erfordern, ändern kann. Wenn Ihr Browser so eingestellt ist, dass er alle Cookies ablehnt, können Sie einige unserer Dienste nicht nutzen. Um Cookies so nah wie möglich an Ihren Erwartungen zu verwalten, bitten wir Sie, Ihren Browser unter Berücksichtigung des Zwecks von Cookies zu konfigurieren.

Internet Explorer:

Klicken Sie in Internet Explorer auf die Schaltfläche Extras, und klicken Sie dann auf Internetoptionen. Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein unter Browserverlauf auf Einstellungen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Dateien anzeigen.

Firefox:

Gehen Sie zur Registerkarte Extras des Browsers, wählen Sie dann das Menü Optionen im angezeigten Fenster, wählen Sie Datenschutz und klicken Sie auf Cookies anzeigen

Safari:

In Ihrem Browser: Wählen Sie das Menü Bearbeiten > Einstellungen. Klicken Sie auf Sicherheit. Klicken Sie auf Cookies anzeigen

Google Chrome:

Klicken Sie auf das Menüsymbol Extras. Wählen Sie Optionen aus. Klicken Sie auf die Registerkarte Erweiterte Optionen und gehen Sie zum Abschnitt Datenschutz. Klicken Sie auf die Schaltfläche Cookies anzeigen.

Kante:

Gehen Sie in Microsoft Edge zu Mehr... > Einstellungen. Wählen Sie Erweiterte Einstellungen anzeigen aus. Wählen Sie unter Datenschutz und Cookie>Dienste die für Sie passende Option aus

Anwendbares Recht

Dieser rechtliche Hinweis, die Website sowie die Inhalte der Website und alle Folgen ihrer Nutzung oder Verfügbarkeit oder Nichtverfügbarkeit unterliegen französischem Recht.

Die Nutzung der Website bedeutet die ausdrückliche Zustimmung des Benutzers zur Anwendung dieser Klausel.