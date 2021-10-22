Seit Anfang 2023 laufen die Arbeiten an der Buslinie Tzen 5. Dies sind die Vorbereitungsarbeiten, einschließlich derjenigen, die von den Händlern durchgeführt werden.

Diese Phase besteht hauptsächlich darin, die für den Bau der Strecke erforderlichen Flächen freizugeben und die Netze (Wasser, Gas, Strom, Telekommunikation, Abwasserentsorgung usw.) umzuleiten, um den Boden an der Oberfläche für das Gleis des zukünftigen Tzen 5-Busses vorzubereiten. Sie dauern an und dauern bis 2026.