Die Werke
Seit Anfang 2023 laufen die Arbeiten an der Buslinie Tzen 5. Dies sind die Vorbereitungsarbeiten, einschließlich derjenigen, die von den Händlern durchgeführt werden.
Diese Phase besteht hauptsächlich darin, die für den Bau der Strecke erforderlichen Flächen freizugeben und die Netze (Wasser, Gas, Strom, Telekommunikation, Abwasserentsorgung usw.) umzuleiten, um den Boden an der Oberfläche für das Gleis des zukünftigen Tzen 5-Busses vorzubereiten. Sie dauern an und dauern bis 2026.
Auf diese erste Phase der Arbeiten folgen in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 die Infrastrukturarbeiten der Strecke (Erdarbeiten, Abwasserentsorgung, Bordsteine, Strukturen, Beschichtungen usw.) und dann die Ausstattungsarbeiten (Bahnhofsmöbel, Signalisierung, Anschluss der öffentlichen Beleuchtung, Stromversorgung der Stationen, Begrünung usw.).
Während des Projekts finden Sie auf dieser Seite alle Informationen über die Phasen, die Organisation und die Auswirkungen der Arbeiten, Sektor für Sektor.