Neue LinieParis > Choisy-le-Roi

Der Tzen 5 ist ein 9,5 km langes Bus Rapid Transit (BRT)-Projekt und wird 19 Stationen in 4 Gemeinden bedienen: Paris (13.), Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine und Choisy-le-Roi. Unter der Projektleitung von Île-de-France Mobilités wurde dieses Projekt in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden konzipiert.

Das Projekt Tzen 5 ist:

  • Ein zuverlässiges, zugängliches und komfortables Transportangebot, das das bestehende und zukünftige Netzwerk ergänzen wird.
  • Ein Netz von 100% elektrischen Bussen, die auf fast der gesamten Strecke auf einem "sauberen Gelände" verkehren werden.
  • Ein Hebel für die Entwicklung der westlichen Gebiete von Paris und Val-de-Marne.
  • Ein Projekt, das in Verbindung mit anderen Verkehrsmitteln (RER C, TVM- und 393-Busse, der Straßenbahn T9 und der zukünftigen Metro 15) und lokalen Projekten (Stadtentwicklungsmaßnahmen) konzipiert wurde.

Entwicklungsabsicht (nicht vertraglich) - Quai Jules Guesde in Vitry-sur-Seine © Artélia / Richez_Associés / Île-de-France Mobilités

Vorbereitungsarbeiten in Vitry-sur-Seine Anfang 2026

Schlüsselfiguren

9,5 km

der Handlung

4

Bediente Gemeinden

19

Stationen

5h30 - 00h30

Durchgehender Service 7/7d

5 Minuten Wartezeit

zwischen den einzelnen Bussen während der Hauptverkehrszeit

33 Minuten

zwischen Paris-13e und Choisy-le-Roi

Kalender

  1. 2016
    Erklärung der Gemeinnützigkeit
  2. 2018-2019
    Vorprojektstudien (AVP), Parzellenvermessung
  3. Herbst 2020
    Validierung von AVP-Studien, Genehmigung des Projektstudienfinanzierungsvertrags (PRO)
  4. 2021
    PRO-Studien; Umweltuntersuchung
  5. Heute
    Seit 2022
    Vorbereitungsarbeiten und Konzessionäre
  6. Heute
    2024 - 4. Quartal
    Baubeginn des Bus Operational Center (COB)
  7. 2025 - 2. Semester
    Beginn der Arbeiten an der Leitungsinfrastruktur