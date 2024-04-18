Neue LinieParis > Choisy-le-Roi

Der Tzen 5 ist ein 9,5 km langes Bus Rapid Transit (BRT)-Projekt und wird 19 Stationen in 4 Gemeinden bedienen: Paris (13.), Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine und Choisy-le-Roi. Unter der Projektleitung von Île-de-France Mobilités wurde dieses Projekt in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden konzipiert.
Das Projekt Tzen 5 ist:
- Ein zuverlässiges, zugängliches und komfortables Transportangebot, das das bestehende und zukünftige Netzwerk ergänzen wird.
- Ein Netz von 100% elektrischen Bussen, die auf fast der gesamten Strecke auf einem "sauberen Gelände" verkehren werden.
- Ein Hebel für die Entwicklung der westlichen Gebiete von Paris und Val-de-Marne.
- Ein Projekt, das in Verbindung mit anderen Verkehrsmitteln (RER C, TVM- und 393-Busse, der Straßenbahn T9 und der zukünftigen Metro 15) und lokalen Projekten (Stadtentwicklungsmaßnahmen) konzipiert wurde.
Bild 1 von 4
Karte
Schlüsselfiguren
9,5 km
der Handlung
4
Bediente Gemeinden
19
Stationen
5h30 - 00h30
Durchgehender Service 7/7d
5 Minuten Wartezeit
zwischen den einzelnen Bussen während der Hauptverkehrszeit
33 Minuten
zwischen Paris-13e und Choisy-le-Roi
Kalender
- 2016Erklärung der Gemeinnützigkeit
- 2018-2019Vorprojektstudien (AVP), Parzellenvermessung
- Herbst 2020Validierung von AVP-Studien, Genehmigung des Projektstudienfinanzierungsvertrags (PRO)
- 2021PRO-Studien; Umweltuntersuchung
- HeuteSeit 2022Vorbereitungsarbeiten und Konzessionäre
- Heute2024 - 4. QuartalBaubeginn des Bus Operational Center (COB)
- 2025 - 2. SemesterBeginn der Arbeiten an der Leitungsinfrastruktur