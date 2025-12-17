Des travaux préparatoires à Vitry-sur-Seine début 2026

Afin de libérer l’espace nécessaire à la création de la ligne Tzen 5 le long du quai Jules Guesde, des travaux préparatoires auront lieu entre janvier et mars 2026 à l'intersection entre le quai et la rue Constantin, à Vitry-sur-Seine.

Cette opération, consistant en la démolition d'un bâtiment, entraînera ponctuellement des impacts temporaires sur les circulations et le stationnement. dans le secteur. Les accès aux commerces et habitations riveraines resteront assurés.

Nous vous invitons à consulter l'Info Travaux pour connaître le détail de ces travaux.