Consultez la dernière Lettre d'information du projet

Le projet Tzen5 franchit une nouvelle étape !

Alors que les travaux préparatoires et les dévoiements de réseaux se poursuivent le long du tracé, la construction du Centre Opérationnel Bus à Choisy-le-Roi progresse rapidement. Les travaux d'aménagement de la ligne débuteront à l'automne 2026, avec en ligne de mire les essais et la marche à blanc fin 2027.

Retrouvez dans cette Lettre d'information le calendrier des prochaines étapes, l'avancement des différents chantiers et des nouvelles fraîches sur le matériel roulant de la future ligne.