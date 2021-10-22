Finanzierung und Akteure
Finanzierung
Infrastruktur
Das heißt, der Bau des eigenen Geländes, der Bahnhöfe und der städtischen Einrichtungen (Bürgersteige, Straßen, Fahrradanlagen), die für die Einfügung des Tzen 5 erforderlich sind. Es wird auf rund 117 Mio. EUR ohne Steuern (zu den wirtschaftlichen Bedingungen vom August 2014) geschätzt und vom Staat und der Europäischen Union (21 %), der Region Île-de-France (49 %), dem Departement Val-de-Marne (26,55 %) und der Stadt Paris (3,45 %) finanziert.
Rollmaterial
Das heißt, Busse, ihre Kosten betragen 25,5 Mio. € HT. Sie werden zu 100% von Île-de-France Mobilités finanziert.
Ausbeutung
Der Betrieb wird zu 100% von Île-de-France Mobilités finanziert.
Besetzung
Mit der Finanzierung von 21 % des Busprojekts Tzen 5 setzt sich der Staat dafür ein, den Einwohnern der Ile-de-France einen effizienteren Verkehr zu bieten, der es ihnen ermöglicht, sich auf eine nachhaltige Stadt und einen friedlicheren Lebensstil zuzubewegen. Der Staat verfolgt sein Ziel, das Verkehrsnetz effizienter zu gestalten, indem er es in die Dynamik der Gebiete einbezieht, um den täglichen Bedürfnissen der Nutzer besser gerecht zu werden, den Zugang zum Verkehr für alle zu verbessern und so die Attraktivität der Region Île-de-France zu stärken.
Um der Nachfrage aller Nutzer gerecht zu werden, investiert die Region stark in die Modernisierung und den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes. Gemeinsam mit Île-de-France Mobilités hat die Region seit 2016 die Verkehrswende eingeleitet, um die Verkehrsbedingungen der Einwohner der Ile-de-France grundlegend zu verbessern. Die Schaffung neuer Buslinien mit hohem Serviceniveau ist Teil dieses großen Programms. Die Region wendet dafür sehr erhebliche finanzielle Mittel auf. Sie finanziert das Busprojekt Tzen 5 zu 49%.
Da es sich um ein wichtiges soziales, wirtschaftliches und ökologisches Problem handelt, setzt sich das Departement Val-de-Marne dafür ein, die Qualität und Quantität des öffentlichen Verkehrsangebots in der Region zu verbessern. Es beteiligt sich aktiv am Ausbau des Straßenbahn- und Busnetzes an seinem eigenen Standort sowie an der Verlängerung von U-Bahn-Linien und unterstützt den Bau der neuen Metrolinien Grand Paris Express. Das Busprojekt Tzen 5 erfüllt diese Anforderung und das Departement beteiligt sich mit 26,55 Prozent an der Finanzierung.
Der Kampf gegen die Luftverschmutzung, hauptsächlich durch den Straßenverkehr, ist ein wichtiges Thema der öffentlichen Gesundheit und die Stadt Paris hat sie zu einem wichtigen Thema in ihrer Politik gemacht. So beteiligt sich die Stadt Paris aktiv an der Entwicklung des öffentlichen Verkehrsnetzes und der Verbesserung der Verbindungen zwischen Paris und den Nachbargemeinden. Neben den neuen alternativen Mobilitätslösungen zum privaten Auto, die sie einführt, setzt sie sich für einen zuverlässigen und effizienten Transport ein, der so nah wie möglich an den Bedürfnissen der Nutzer liegt. Deshalb macht das Busprojekt Tzen 5 Sinn und wird von der Stadt Paris mit 3,45% kofinanziert.
Als Organisator für nachhaltige Mobilität in der Region Île-de-France konzipiert, organisiert und finanziert Île-de-France Mobilités innovative Lösungen für alle Formen der Mobilität. Sie hört den Einwohnern der Ile-de-France zu und arbeitet jeden Tag daran, ihren täglichen Arbeitsweg zu verbessern. Zu diesem Zweck hat sie ein ehrgeiziges Programm zur Modernisierung des Verkehrs mit beispiellosen Budgets (neue Züge und Busse, Verstärkung der Buslinien) in Angriff genommen. Île-de-France Mobilités investiert kontinuierlich in die Verbesserung der Zugänglichkeit der Bahnhöfe, was dazu beiträgt, den Reisekomfort für alle Einwohner der Ile-de-France zu verbessern. Es werden auch mehr Ressourcen eingesetzt, um die Sicherheit der Reisenden zu verbessern (Verstärkung der menschlichen Präsenz vor Ort, Entwicklung des Videoschutzes usw.). Île-de-France Mobilités denkt auch an Mobilität im weitesten Sinne, indem es den Einwohnern der Ile-de-France neue Mobilitätslösungen für ihre Reisen anbietet: Park and Ride, Fahrradparkplätze mit Fahrradabstellplätzen in der Nähe von Bahnhöfen, Entwicklung von Mikroarbeitsplätzen in Bahnhöfen usw. Île-de-France Mobilités entwickelt ständig neue Dienstleistungen, um Ihre Reisen einfacher und flüssiger zu gestalten, mit einem Verkehrsnetz, das jeden Tag wächst. Île-de-France Mobilités ist der Auftraggeber des Projekts, von den Designstudien bis zur öffentlichen Befragung. Sie finanziert 100% des rollenden Materials der Tzen 5.