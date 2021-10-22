Finanzierung und Akteure

Besetzung

Mit der Finanzierung von 21 % des Busprojekts Tzen 5 setzt sich der Staat dafür ein, den Einwohnern der Ile-de-France einen effizienteren Verkehr zu bieten, der es ihnen ermöglicht, sich auf eine nachhaltige Stadt und einen friedlicheren Lebensstil zuzubewegen. Der Staat verfolgt sein Ziel, das Verkehrsnetz effizienter zu gestalten, indem er es in die Dynamik der Gebiete einbezieht, um den täglichen Bedürfnissen der Nutzer besser gerecht zu werden, den Zugang zum Verkehr für alle zu verbessern und so die Attraktivität der Region Île-de-France zu stärken.

Um der Nachfrage aller Nutzer gerecht zu werden, investiert die Region stark in die Modernisierung und den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes. Gemeinsam mit Île-de-France Mobilités hat die Region seit 2016 die Verkehrswende eingeleitet, um die Verkehrsbedingungen der Einwohner der Ile-de-France grundlegend zu verbessern. Die Schaffung neuer Buslinien mit hohem Serviceniveau ist Teil dieses großen Programms. Die Region wendet dafür sehr erhebliche finanzielle Mittel auf. Sie finanziert das Busprojekt Tzen 5 zu 49%.

Da es sich um ein wichtiges soziales, wirtschaftliches und ökologisches Problem handelt, setzt sich das Departement Val-de-Marne dafür ein, die Qualität und Quantität des öffentlichen Verkehrsangebots in der Region zu verbessern. Es beteiligt sich aktiv am Ausbau des Straßenbahn- und Busnetzes an seinem eigenen Standort sowie an der Verlängerung von U-Bahn-Linien und unterstützt den Bau der neuen Metrolinien Grand Paris Express. Das Busprojekt Tzen 5 erfüllt diese Anforderung und das Departement beteiligt sich mit 26,55 Prozent an der Finanzierung.

Der Kampf gegen die Luftverschmutzung, hauptsächlich durch den Straßenverkehr, ist ein wichtiges Thema der öffentlichen Gesundheit und die Stadt Paris hat sie zu einem wichtigen Thema in ihrer Politik gemacht. So beteiligt sich die Stadt Paris aktiv an der Entwicklung des öffentlichen Verkehrsnetzes und der Verbesserung der Verbindungen zwischen Paris und den Nachbargemeinden. Neben den neuen alternativen Mobilitätslösungen zum privaten Auto, die sie einführt, setzt sie sich für einen zuverlässigen und effizienten Transport ein, der so nah wie möglich an den Bedürfnissen der Nutzer liegt. Deshalb macht das Busprojekt Tzen 5 Sinn und wird von der Stadt Paris mit 3,45% kofinanziert.