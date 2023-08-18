Warum dieses Projekt?

Von Paris bis Choisy-le-Roi erfuhren die Gebiete zwischen den Bahngleisen Paris-Austerlitz und der Seine einen tiefgreifenden Wandel. Industriegebiete verwandeln sich, um Platz für neue Stadtviertel zu schaffen, die sich aus Produktionsaktivitäten, Wohnungen, Büros und Einrichtungen zusammensetzen. Diese Veränderungen schaffen neue und erhebliche Reisebedürfnisse, während das öffentliche Verkehrssystem in der Vergangenheit nicht für die Versorgung von Stadtteilen dieser Größe ausgelegt war. Es ist daher notwendig, die Entwicklung dieses Sektors durch die Schaffung eines strukturierenden öffentlichen Verkehrs zu unterstützen.