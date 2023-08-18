Was ist ein T Zen?

Der T-Zen-Bus ist ein von Île-de-France Mobilités entwickeltes und bereits getestetes Transportmittel, dessen Eigenschaften und Servicequalität denen einer Straßenbahn entsprechen. Der T Zen-Bus ist also:

Ein Angebot und eine Betriebsweise ähnlich wie bei Straßenbahnlinien (Transportkapazität, Verkauf von tickets am Bahnsteig und Validierung an Bord, Geschwindigkeit des Austauschs an den Stationen, große Zeitspanne, hohe Frequenz usw.);

Eine lesbare Infrastruktur in einem speziellen Verkehrskorridor (sauberer Standort), komfortabel und mit Vorrang an allen Kreuzungen;

Fahrzeuge mit identifizierbarem Design, hoher Kapazität, komfortabel und für alle zugänglich, mit Echtzeit-Informationsausrüstung;

Stationen, die den T-Zen-Bussen gewidmet sind, identifizierbar und mit vielen Annehmlichkeiten ausgestattet sind (statische und Echtzeit-Fahrgastinformation, Zugänglichkeit für Personen mit eingeschränkter Mobilität, tickets-Automaten ...);

Eine spezifische Skin für Fahrzeuge, Stationen, Markenidentität, Fahrgastinformation...

Darüber hinaus wird sich das Projekt T Zen 5 durch umweltfreundliche Elektrobusse mit einer in der Île-de-France noch nie dagewesenen Größe (24 m lange Doppelgelenkbusse) auszeichnen.