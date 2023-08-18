Neue LinieParis > Choisy-le-Roi
Wie funktioniert die Ampelpriorität? Wird es nicht zu starken Verlangsamungen entlang der Strecke kommen?
Um optimale Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, profitiert der T Zen 5 Bus von einem Vorrangsystem an Kreuzungen. Durch ein Erkennungssystem vor der Kreuzung löst der T Zen-Bus die Rotschaltung für andere Fahrspuren aus. So kann er die Kreuzung sicher überqueren. Das Erkennungsgerät wird in den nachfolgenden Studienphasen ausgewählt und so verwaltet, dass der Fahrzeugverkehr nicht behindert wird. Eine detaillierte Studie, Kreuzung für Kreuzung, wurde durchgeführt.