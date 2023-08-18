Welchen Platz nimmt die T-Zen-Plattform im urbanen Raum ein?

Außerhalb des Bahnhofs ist der Bahnsteig (d.h. die dedizierten Fahrspuren) des T Zen 5 Busses zwischen 6 und 7 Meter breit. Abhängig von den Einfügebeschränkungen und regulatorischen Geschwindigkeiten können manchmal Optimierungen dieses Wegerechts untersucht werden. Die Breite der Bahnsteige wird im Hinblick auf die Prognosen des Personenverkehrs und die Einfügebeschränkungen angepasst. Wenn der T Zen 5-Bus entlang der Bürgersteige (und nicht in der Mitte der Fahrspuren) eingesetzt wird, bieten die Bürgersteige großzügige Plätze für Fußgänger und Benutzer, die am Bahnhof warten.