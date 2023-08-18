Wann wird der T Zen 5 in Betrieb genommen?

Die Validierung der Vorentwurfsstudien im Oktober 2020 sowie die Genehmigung des Finanzierungsvertrags für PRO-Studien, Grundstückserwerbe und Vorarbeiten ermöglichten es, mittelfristig den Zeitplan für das T-Zen-5-Busprojekt festzulegen. Details zu den nächsten wichtigen Schritten finden Sie oben im Abschnitt "Wie sieht der Projektzeitplan aus?"

Zum jetzigen Zeitpunkt müssen noch einige wichtige Elemente definiert werden, bevor das Datum der Inbetriebnahme bekannt gegeben werden kann, die von vielen Faktoren abhängt, die nicht alle in die Zuständigkeit von Île-de-France Mobilités fallen. Diese könnten einen sehr erheblichen Einfluss auf den Projektzeitplan haben. So laufen derzeit Umweltverfahren, die einer gesetzlichen Verpflichtung entsprechen, und archäologische Ausgrabungen könnten auf dem Gelände des zukünftigen Busdepots obligatorisch gemacht werden. Eine der Besonderheiten des T-Zen 5-Busprojekts besteht jedoch darin, dass einige Buskorridore im Vergleich zu den von Ile-de-France Mobilités durchgeführten Arbeiten "vor der Phase" gebaut werden: Das heißt, sie werden von den Leitern der städtischen Projekte, in die sie eingefügt sind, entwickelt. Infolgedessen ist die Lieferung der Strecke seit 2019, dem Datum der Realisierung des Bahnsteigs zwischen dem Quai Marcel Boyer und dem Place Gambetta, gestaffelt. Die so geschaffenen Korridore kommen bereits den bestehenden Buslinien (Linien 25, 125, 180, 325) zugute.