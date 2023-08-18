Wie passt der T Zen 5 Bus zum aktuellen Verkehrsnetz?

Das Busprojekt T Zen 5 ist Teil einer globalen Entwicklung des Verkehrsangebots im stromaufwärts gelegenen Seine-Sektor. Es wird das Verkehrsangebot des Territoriums stärken und effektiv ergänzen, indem es eine Verbindung mit vielen bestehenden Linien (Metro 14, RER C, T3a, Strukturierung von Buslinien wie TVM und 393) und zukünftigen Linien (Metro 15 des Grand Paris Express, Straßenbahn T9 Paris-Orly, Verstärkung des Busangebots) ermöglicht.