Welche Ausrüstung wird es in den Resorts geben?

Jede Station verfügt über:

Bahnsteige, die für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sind (sanft abfallende Zugangsrampe, PRM-Markierung, Aufwach- und Wachsamkeitsstreifen);

Sitzgelegenheiten;

Wetterschutz;

Beleuchtung;

multimodale Echtzeitinformationen (Wartezeiten und Störungen, Lautsprecher für akustische Durchsagen);

Geräte für den Verkauf von tickets Transportmitteln;

Fahrradstellplätze gemäß den Empfehlungen des Masterplans für Fahrräder (SDIV) von Île-de-France Mobilités für die Entwicklung von Stationen;

Einige Stationen können mit einem Videoschutzsystem ausgestattet sein (Videos von diesen Geräten können von einem Überwachungsagenten nicht in Echtzeit angesehen werden, können aber im Falle eines Vorfalls an der Station angesehen werden). Einige Stationen werden auch Ladegeräte für Elektrobusse (Masten oder Ladearme) beherbergen.