Neue LinieParis > Choisy-le-Roi
Was sind die Ziele des Projekts?
Veröffentlicht am
Die Ziele des T Zen 5 Busprojekts sind:
- Bereitstellung einer strukturierenden Verbindung für das Gebiet, die das Schienennetz (RER C, Metro 14, Straßenbahn T3a, Straßenbahn T9) und das Busnetz (TVM, 393, 103,...) ergänzt.
- Entwicklung eines zuverlässigen, leistungsstarken, zugänglichen und komfortablen Transportangebots, das dazu beiträgt, die Entwicklung des privaten Autos zu begrenzen.
- Unterstützung der starken Stadtentwicklung des Sektors unter Berücksichtigung der aktuellen Herausforderungen bei der Straßennutzung: lesbare und sichere Radwege und Fußgängerwege, Fahrradabstellplätze usw.
- Bedienen Sie die wichtigsten aktuellen und zukünftigen Entwicklungspole des Territoriums.
- Beteiligen Sie sich an der wirtschaftlichen Entwicklung, indem Sie bereits etablierte Unternehmen bedienen und zur Attraktivität des Gebiets für zukünftige Unternehmen beitragen.