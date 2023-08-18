Neue LinieParis > Choisy-le-Roi
Die Endstation: Warum fährt der Bus T Zen 5 nicht zum Umsteigeknotenpunkt Choisy, um Verbindungen mit dem RERC und dem Trans-Val-de-Marne (TVM) herzustellen?
Sechs Endstationsvarianten wurden untersucht, um das Ziel zu erreichen, so nah wie möglich an den Umsteigeknotenpunkt Choisy-le-Roi heranzukommen. Es ist die Variante in Régnier-Marcailloux, die aufgrund der technischen Unmöglichkeit, die Endstation weiter südlich einzufügen, ausgewählt wird.