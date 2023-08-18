Integriert der T Zen 5 den RER Vélo?

Seit seinem Start im Jahr 2013 räumt das Projekt T Zen 5 den Radfahrern einen wichtigen Platz ein. Das Projekt konnte sich jedoch weiterentwickeln, um dem jüngsten Aufkommen neuer Fahrradbedürfnisse Rechnung zu tragen, insbesondere durch die Integration der RER-Fahrradroute, eines Projekts zur Entwicklung des Radwegenetzes der Ile-de-France, das 2019 vom Collectif vélo Île-de-France initiiert und im Mai 2020 von der Region Île-de-France angenommen wurde. Die Linie D2 des RER-Fahrrads wird daher schließlich die im Rahmen des Projekts T Zen 5 durchgeführten Verbesserungen von Choisy-le-Roi nach Paris 13 nutzen. Das dichte Gebiet, in das der T Zen 5 integriert ist, weist viele geografische Einschränkungen auf, zusätzliche Austauschzeiten mit mehreren Gesprächspartnern (Fahrradverbände, lokale Behörden usw.) waren notwendig und werden weiterhin durchgeführt, um langfristig die bestmögliche Kompatibilität zwischen den Entwicklungen des T Zen 5 und den Bedürfnissen des RER-Fahrrads zu gewährleisten.