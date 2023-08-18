Warum einen T Zen-Bus anstelle eines Standardbusses oder einer Straßenbahn einrichten?

Die Wahl des gewählten Verkehrsmittels (Standardbus, T Zen-Bus, Straßenbahn oder U-Bahn) erfolgt auf der Grundlage der Prognosen des Personenverkehrs. Das Projekt muss den kurz-, mittel- und langfristigen Mobilitätsbedürfnissen gerecht werden, und das Gebiet verzeichnet einen starken Anstieg seiner Bevölkerung und Arbeitsplätze. Schließlich werden rund 51.000 Fahrgäste pro Tag auf der Linie erwartet. Diese Prognosen rechtfertigen die Einführung eines T-Zen-Busverkehrsmittels mit einer Länge von 24 m, das eine größere Kapazität als ein Standard- oder Gelenkbus hat. Darüber hinaus benötigt dieses Verkehrsmittel keine so schwere Infrastruktur wie eine Straßenbahn (keine Schiene oder Oberleitung), wodurch die Vorteile des Angebots einer Straßenbahn und die Flexibilität einer Buslinie kombiniert werden.