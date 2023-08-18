Wirst du Gebäude zerstören, um den T Zen 5-Bus einzusetzen?

Der Einbau des T-Zen-Busses könnte gelegentlich zu Teilabrissen oder zum Erwerb von unbebautem Land am Straßenrand führen. Akquisitionen wurden in mehreren Sektoren identifiziert, hauptsächlich in Vitry (rue Edith Cavell, quai Jules Guesde, rue Léon Geffroy) und Choisy-le-Roi (avenue de Lugo und voie de l'Epinette). Im Dezember 2019 wurde eine Parzellenuntersuchung durchgeführt, um die Grundstücke innerhalb des Wegerechts des Projekts genau zu identifizieren und die Identität der potenziell von den Akquisitionen betroffenen Eigentümer zu bestätigen. Im März 2021 wurde zudem eine ergänzende Parzellenerhebung durchgeführt, um diese Informationen zu ergänzen.