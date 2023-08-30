Wie ist der Status des Projekts?

Es müssen noch einige Schritte unternommen werden, bevor die Arbeiten von Île-de-France Mobilités beginnen können.

Die Projektstudien (PRO) wurden jedoch im September 2021 gestartet. Sie bilden die Zielgerade der Studien vor der Erstellung von Bauverträgen, Ausschreibungen, Vorbereitungsarbeiten und dann dem Beginn der Baustellen. In der Tat sind es diese Studien, die das Projekt in seinen technischen Details spezifizieren und es ermöglichen, die Konsultationsunterlagen der Bauunternehmen zu erstellen.

Es müssen noch verschiedene behördliche Verfahren durchgeführt werden, ein Umweltgenehmigungsverfahren, eine ergänzende Parzellenerhebung usw.

Parallel dazu werden die Arbeiten "im Vorfeld der Phase" fortgesetzt, die von den Partnern von Ile-de-France Mobilités geleitet werden. Dies gilt insbesondere für das Herz des ZAC d'Ivry Confluence und des ZAC Ardoines mit dem Bau der Landschaftsbrücke.

Das Jahr 2021 ist weiterhin reich an Studien und Verfahren, Symbolen für den Fortschritt des Projekts. Weitere Informationen finden Sie auf der Projektseite.