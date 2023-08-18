Wie wird die Kompatibilität des T Zen 5 mit dem Entwicklungsprojekt im Sektor Ardoines sichergestellt?

Im Sektor Vitry wird die T Zen 5-Busplattform weitgehend in die ZAC Seine Gare Vitry und Gare Ardoines integriert, die von der EPA Orsa verwaltet werden, und im Rahmen dieser Operationen gebaut. Île-de-France Mobilités, EPA Orsa und die Stadt Vitry-sur-Seine arbeiten daher zusammen, um eine Integration vorzuschlagen, die sowohl die Grundsätze der Entwicklung der ZAC als auch die Qualität des Serviceangebots für Tzen5-Fahrgäste respektiert.