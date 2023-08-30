Neue LinieParis > Choisy-le-Roi
Welche großen Entwicklungsprojekte sind bis 2030 in der Region geplant?
Aktualisiert am
In den durchquerten Gebieten sind viele Projekte im Gange. Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik "Die Route" oder auf den Websites der verschiedenen Projekte:
- Sektor Paris : Operation Paris Rive Gauche
- Sektor Ivry-sur-Seine:
Entlang der Route Ivry Confluences
Auf dem Rest der Gemeinde Zac du Plateau, Zac Gagarine-Truillot
- Sektor Vitry-sur-Seine:
Entlang der Strecke Zac Seine Gare Vitry, Zac Gare Ardoines
Auf dem Rest der Gemeinde ZAC Rouget de Lisle, ZAC der Domaine du Chérioux
- Sektor Choisy-le-Roi:
Entlang der Route ANRU Stadtzentrum, Lugo-Projekt, ZAC du Port
Auf dem Rest der Gemeinde Hautes Bornes, Briand Pelloutier, Das Seefahrerviertel