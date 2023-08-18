Neue LinieParis > Choisy-le-Roi
Wie erreicht man den multimodalen Knotenpunkt Choisy? der RER-Bahnhof?
Zahlreiche technische und Machbarkeitsstudien wurden durchgeführt, um den Standort der Endstation zu bestimmen, mit dem einzigen Ziel, eine möglichst schnelle Verbindung zwischen der Endstation Tzen 5 und anderen Verkehrsträgern zu ermöglichen. Der Bus T Zen 5 wird daher eine schnelle, lesbare, komfortable und sichere Fußgängerverbindung zu den anderen Verkehrsmitteln des Pols überdas Einkaufszentrum Georges Clémenceau und die Avenue Pablo Picasso bieten.