Wie erreicht man den multimodalen Knotenpunkt Choisy? der RER-Bahnhof?

Zahlreiche technische und Machbarkeitsstudien wurden durchgeführt, um den Standort der Endstation zu bestimmen, mit dem einzigen Ziel, eine möglichst schnelle Verbindung zwischen der Endstation Tzen 5 und anderen Verkehrsträgern zu ermöglichen. Der Bus T Zen 5 wird daher eine schnelle, lesbare, komfortable und sichere Fußgängerverbindung zu den anderen Verkehrsmitteln des Pols überdas Einkaufszentrum Georges Clémenceau und die Avenue Pablo Picasso bieten.