Wer entscheidet über die Entwicklung rund um den T Zen 5 Bus?

Die Besonderheit des T-Zen 5-Busprojekts besteht darin, dass es Teil vieler städtischer Projekte ist, die von den verschiedenen Entwicklern vor seiner Inbetriebnahme durchgeführt werden. Das Verkehrsprojekt wird die Neugestaltung des Territoriums unterstützen, indem die Fragen im Zusammenhang mit der städtebaulichen Entwicklung des Gebiets und insbesondere die landschaftliche Integration dieser neuen Straßen berücksichtigt werden.