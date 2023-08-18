Neue LinieParis > Choisy-le-Roi
Wie sieht der Zeitplan des Projekts aus?
- 2013: Die Konsultation war eine privilegierte Zeit der Information und des Dialogs zwischen öffentlichen Akteuren und allen betroffenen Personen in der Region, damit sie ihre Meinung zu diesem Projekt äußern konnten.
- 2014-2015: Nach der Konsultation und ihrer Bewertung wurden die Studien unter Berücksichtigung seiner Lehren fortgesetzt.
- 2016: Ziel der öffentlichen Anhörung war es, die Öffentlichkeit zu informieren und ihr die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung zu äußern und ihre Interessen in Bezug auf den öffentlichen Nutzen des Projekts, die Vereinbarkeit der lokalen Stadtpläne (PLU) von Choisy-le-Roi und Vitry-sur-Seine sowie die möglichen Auswirkungen auf die Umwelt geltend zu machen. Als Ergebnis dieser Untersuchung wurde das Busprojekt T Zen 5 für gemeinnützig erklärt.
- 2018/2019: Vorentwurfsstudien (AVP) der Linie; Skizzenstudien (ESQ) und Vorentwurf (APS) des Busdepots.
- 2019: Parzellenerhebung
- 2020: Validierung des AVP und der Finanzierungsvereinbarung für Projektstudien (PRO) der Linie T Zen 5 und die ersten Arbeiten; Validierung der Vorentwurfsstudien (APS) des Busdepots; Abschluss der Umweltgenehmigungsakte.
- 2021: Validierung der detaillierten Vorentwurfsstudien (DPA) des Busdepots; Ergänzende Parzellenerhebung; Start von Projektstudien (PRO); Bezeichnung des Herstellers der Fahrzeuge.
In Arbeit:
- Projektstudien (bekannt als "PRO");
- Einige Arbeiten vor der Phase (d. h. von den Partnerprojekteigentümern durchgeführt, bevor Île-de-France Mobilités die Arbeiten für den Rest der Strecke durchführt);
- Prüfung der Umweltgenehmigungsakte.
Nächste Schritte:
- Öffentliche Umweltuntersuchung (zur Erlangung der Umweltgenehmigung);
- Vorbereitungsarbeiten und Konzessionsarbeiten;
- Start von Bauverträgen;
- Entwicklungsarbeiten;
- Inbetriebnahme.
Dieser Zeitplan wird derzeit durch Studien verfeinert.