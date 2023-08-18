Wird sich das Busnetz in der Gegend durch die Ankunft des T Zen 5-Busses ändern? Wenn ja, welche Änderungen sind vorgesehen?

Gleichzeitig ticket mit der Ankunft einer Straßenbahn führt die Ankunft des T Zen 5-Busses dazu, über eine neue Organisation des bestehenden Busnetzes nachzudenken. Die Umstrukturierung der Buslinien besteht hauptsächlich darin, eine Duplizierung der Achse des T Zen auf einer großen Linie zu vermeiden, einen schnellen Zubringer auf dem T Zen 5-Bus und vorzugsweise auf den Umsteigeknoten anzubieten, um die Reisemöglichkeiten zu vervielfachen (z. B. RER-Bahnhof) und neue Dienste zu ermöglichen. Die Studie zur Umstrukturierung des Busnetzes wird von Île-de-France Mobilités mit Unterstützung der betroffenen Betreiber geleitet. Es ist Gegenstand der Konsultation mit den lokalen Behörden, die über die Routen und das Angebot von Buslinien entscheiden müssen. Die Änderungen in Bezug auf die Routen werden 18 Monate vor dem Datum der Inbetriebnahme des T Zen 5-Busses gestoppt.