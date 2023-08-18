Neue LinieParis > Choisy-le-Roi
Wird der T Zen 5 Bus für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sein?
Ja, T Zen-Busse und -Stationen werden für alle zugänglich sein:
- die Türen des T Zen machen es einfach, ein- und auszusteigen;
- Es wird ein System zur Zugänglichkeit des Fahrzeugs vom Bahnsteig aus mit einer Palette eingerichtet, die sich an jeder Haltestelle entfaltet;
- Auf beiden Seiten des Bahnsteigs werden angepasste Rampen angebracht, so dass alle Stadtentwicklungen für alle zugänglich sind.