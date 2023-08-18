Wird der T Zen 5 Bus für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sein?

Ja, T Zen-Busse und -Stationen werden für alle zugänglich sein:

die Türen des T Zen machen es einfach, ein- und auszusteigen;

Es wird ein System zur Zugänglichkeit des Fahrzeugs vom Bahnsteig aus mit einer Palette eingerichtet, die sich an jeder Haltestelle entfaltet;

Auf beiden Seiten des Bahnsteigs werden angepasste Rampen angebracht, so dass alle Stadtentwicklungen für alle zugänglich sind.