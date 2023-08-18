Nach welchen Kriterien wird über den Standort der Stationen entschieden? Ist dieser Standort endgültig?

Die durchschnittliche Entfernung, die normalerweise zwischen zwei T Zen-Bushaltestellen gesucht wird, beträgt etwa 400 Meter, wenn wir ein gutes Gleichgewicht zwischen der Finesse des Dienstes und einer zufriedenstellenden Geschwindigkeit gewährleisten möchten. Die Lage der Bahnhöfe muss es ermöglichen, Wohnungen, Arbeitsplätze und Einrichtungen bestmöglich zu bedienen und die Anbindung an andere öffentliche Verkehrsmittel zu gewährleisten.