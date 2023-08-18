Was ist die Route des T Zen 5 Busses?

Mit einer Länge von etwa 9,5 km wird der Bus T Zen 5 19 Stationen bedienen, die Paris über Ivry-sur-Seine und Vitry-sur-Seine mit Choisy-le-Roi verbinden. Von Norden nach Süden wird der T Zen 5 Bus folgende Route nehmen:

Paris 13.: avenue de France, rue Berlier, quai d'Ivry, rue Bruneseau;

Ivry-sur-Seine: Quai Marcel Boyer, Boulevard Paul Vaillant Couturier, neue Straße, die den ZAC Ivry Confluences vom Place Gambetta bis zum Quai Jules Guesde überquert;

Vitry-sur-Seine: Quai Jules Guesde, rue Berthie Albrecht, rue Edith Cavell, rue Eugène Hénaff, quai Jules Guesde, rue Léon Mauvais, impasse des ateliers, neue Brücke über die Eisenbahn, rue Léon Geffroy;

Choisy-le-Roi: Avenue de Lugo.

Als Teil eines sich verändernden industriellen und städtischen Gefüges, das sich stark verdichten wird, wird der T Zen 5-Bus die vielen bestehenden oder zukünftigen Wohnungen, Büros und Einrichtungen bedienen.