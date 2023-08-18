Besteht nicht die Gefahr, dass der T Zen 5-Bus mit allen Geräten, Geschäften und Wohnungen, die auf dem Territorium geplant sind, gesättigt wird?

Die Besucherprognosen berücksichtigen die Schaffung von Wohnungen, Büros und Einrichtungen bis zur Inbetriebnahme des T Zen 5-Busses. Die Entwicklung des Sektors wird jedoch nach der Inbetriebnahme des T Zen 5-Busses im Sektor Seine Amont fortgesetzt. Einerseits ist der Bus T Zen 5 Teil eines Verkehrsangebots, das sich komplementär weiterentwickeln wird, insbesondere die Linie 15 südlich des Grand Paris Express im Süden. Andererseits antizipiert das Projekt den Anstieg der Besucherzahlen bereits in der Entwurfsphase und ermöglicht den Betrieb mit höheren Frequenzen als bei der Inbetriebnahme.