Wer steuert und entscheidet über das Projekt? Welche Rolle spielen die Kommunen? und Île-de-France Mobilités?

Das Busprojekt T Zen 5 wird von Ile-de-France Mobilités geleitet, die der Auftraggeber ist. Die Gemeinden (Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi) und Entwickler (SEMAPA, SADEV 94, EPA Orsa und SGP) sowie das Departement Val-de-Marne sind in alle Phasen des Projekts eingebunden. Die Finanzierungspartner (der Staat, die Region Île-de-France, das Departement Val-de-Marne und die Stadt Paris) beteiligen sich ebenfalls an jeder Etappe.