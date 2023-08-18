Wie wird der Verkehr entlang der Strecke des T Zen 5 Busses organisiert?

Im Rahmen städtischer Projekte wird ein großer Teil der bestehenden Straßen umgestaltet und neue Achsen gebaut. Ein wichtigerer Platz wird Fußgängern (breitere Bürgersteige, angenehmer öffentlicher Raum, mehr Fußgängerüberwege...), Fahrrädern (Radwege, Fahrradbügel, ...) und öffentlichen Verkehrsmitteln angeboten. Je nach Sektor variiert die Anzahl der Fahrspuren je nach Randbedingungen. Es wurden Verkehrs- und Verkehrsstudien durchgeführt, um den Verkehr am Horizont der Inbetriebnahme zu antizipieren und einen neuen angepassten Verkehrsplan zu erstellen.