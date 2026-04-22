Warum haben Sie sich für einen Bus mit hohem Serviceniveau und nicht für eine Straßenbahn entschieden?

Die Wahl des BRT ergibt sich aus einem Gleichgewicht zwischen den Mobilitätsbedürfnissen des Gebiets - bis 2032 werden 37.000 Passagiere pro Tag erwartet - und den Zwängen der städtischen Integration.

Die Strecke Tzen 5 durchquert dichte Gebiete, in denen die verfügbaren Wegerechte schmal sind. BRT ist einfacher zu integrieren als eine Straßenbahn, die den Bau von Eisenbahnen, eine komplexere und teurere Infrastruktur erfordert. Bei gleicher Länge sind die Investitionskosten eines BRT im Durchschnitt 20 bis 30 % niedriger als die einer Straßenbahn.

Der Tzen 5 wird jedoch ein vergleichbares Serviceniveau bieten: Verkehr auf eigenem Gelände, Vorrang an Kreuzungen, hohe Frequenz, universelle Zugänglichkeit und Komfort in den Stationen. Und was eine Straßenbahn betrifft, so werden die Entwicklungen "von Fassade zu Fassade" durchgeführt: verbreiterte Bürgersteige, Radwege, Begrünung; Transformationen, die allen Nutzern des öffentlichen Raums zugute kommen.