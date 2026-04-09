Wie wurde über die Route und Lage der Stationen entschieden?

Die Route Tzen 5 wurde nach eingehenden Studien definiert, die darauf abzielten, die Bedienung von Gebieten mit hohem Entwicklungspotenzial zu optimieren. Die Route verbindet wichtige aktuelle und geplante Geschäftszentren und erleichtert den Zugang zu öffentlichen Einrichtungen, Wohngebieten und Beschäftigungsgebieten.

Die Lage der 19 Stationen erfüllt drei Hauptkriterien:

- Die Entfernung zwischen den Stationen: durchschnittlich etwa 400 Meter, um den lokalen Service und die Reisezeit auszugleichen

- Nähe zu Interessensgebieten: Wohngebiete, Geschäfte, öffentliche Einrichtungen, Beschäftigungsgebiete

- Verbindungen: Erleichterung der Verbindungen mit U-Bahn-, RER-, Straßenbahn- und Buslinien