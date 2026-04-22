Was ist der Tzen 5?

Der Tzen 5 ist eine neue Bus Rapid Transit (BRT)-Linie, die Paris (13. Arrondissement) mit Choisy-le-Roi verbinden wird. Sie ist 9,5 km lang und wird 19 Stationen in 4 Gemeinden bedienen: Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine und Choisy-le-Roi. Der Tzen 5 wird fast auf seiner gesamten Strecke auf einer eigenen Fahrspur fahren, was insgesamt kontrollierte Fahrzeiten und optimale Regelmäßigkeit garantiert. Über die Schaffung des eigenen Standorts hinaus wird das Projekt von einer ehrgeizigen städtebaulichen und landschaftlichen Neuqualifizierung des öffentlichen Raums begleitet: Fahrrad- und Fußgängereinrichtungen, Begrünung, Neuorganisation der Straßen und Verbesserung des Lebensumfelds. Diese Veränderungen werden entweder von Île-de-France Mobilités oder von den lokalen Entwicklern der durchquerten Stadtteile vorangetrieben, was Tzen 5 zu einem echten urbanen Transformationsprojekt im Dienste der Gebiete macht.