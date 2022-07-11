Radfahren in der Île-de-France: eine Vision
Veröffentlicht am
Christian Gioria ist stellvertretender Leiter Intermodalität und neue Mobilität bei Île-de-France Mobilités. Im Grunde ist er unser "Mr. Bike"! Intermodalität, Infrastruktur, Fahrradabstellplätze und die Rolle einer Verkehrsorganisation in Bezug auf den Radverkehr: Er gibt uns seine Vision einer fahrradfreundlicheren Île-de-France.
Welche Rolle spielt Île-de-France Mobilités konkret in Bezug auf das Radfahren?
Christian Gioria : Unser Ziel bei Île-de-France Mobilités ist es,den Einwohnern der Ile-de-France die Möglichkeit zu geben, die Mobilität zusammenzustellen, die zu ihnen passt, um ihnen eine integrierte, globale Antwort auf ihre Verkehrsbedürfnisse zu geben.
U-Bahn, Bus, Straßenbahn, Zug oder Fahrrad: Der Ehrgeiz ist derselbe. In Bezug auf das Radfahren bringen wir unseren Stein in das Gebäude auf dem Parkplatz, den Dienstleistungen und der Kaufhilfe. Wir arbeiten auch an unserer mobilen Anwendung, damit sie dieses Thema immer mehr integriert.
Ist es wirklich die Aufgabe einer Verkehrsorganisation, sich in die Entwicklung des Radfahrens einzumischen?
Das Fahrrad ist ein "normales" Mobilitätsmittel, das auf natürliche Weise mit anderen Verkehrsmitteln verbunden werden muss. In Finnland fahren die Menschen selbst bei -20 Grad Fahrrad. In Sevilla, Spanien, fahren die Menschen trotz 40 Grad im Sommer Fahrrad. Radfahren ist nicht an günstiges Wetter, Zeitgeist gebunden ... Es ist nur eine Frage der öffentlichen Ordnung. Also, ja, die Entwicklung des Fahrrads liegt absolut im Rahmen von Île-de-France Mobilités.
Bedeutet das, dass wir morgen alle in der Île-de-France Fahrrad fahren werden?
Auf jeden Fall gibt es in der Île-de-France mittlerweile eine starke Nachfrage nach dem Radfahren. Eine Nachfrage, die von der Region Île-de-France unterstützt wird, übrigens mit der Entwicklung des Réseau Vélo Île-de-France, einem Netz von 9 Radwegen, die die wichtigsten Pole der Region verbinden werden. Bis vor wenigen Jahren dachten nur wenige Menschen daran, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Aber die jüngsten Ereignisse (Streiks, Gesundheitskrise), parallel zu einem starken Wunsch, die Infrastruktur zu entwickeln, haben die Praxis entsperrt. Die Einwohner der Ile-de-France haben begonnen. Und das nachhaltig.
Wir können dies deutlich sehen, wenn wir die Anfragen im Zusammenhang mit unseren Fahrradschließfächern in den Bahnhöfen messen. Die Einwohner der Ile-de-France wünschen sich mehr Fahrradparkplätze, aber auch Verbesserungen der Servicequalität in diesen Schließfächern und sogar die Möglichkeit, verschiedene Arten von Fahrrädern wie Lasten- oder verlängerte Fahrräder abzustellen. Wir freuen uns über diese Begeisterung und versuchen, diese unterschiedlichen Bedürfnisse zu berücksichtigen.
Aber wenn ich von zu Hause weg arbeite... Ich werde die Île-de-France nicht täglich mit dem Fahrrad durchqueren?
Heute legt 1 von 2 Einwohnern der Ile-de-France weniger als 9 Kilometer zurück, um zur Arbeit zu gelangen*. Und das ist gut so! Neun Kilometer ist die durchschnittliche Strecke, die mit einem elektrisch unterstützten Fahrrad (VAE) zurückgelegt wird, wie es von Véligo Location angeboten wird.
Vor allem aber glauben wir bei Île-de-France Mobilités an die Kraft der Intermodalität und arbeiten täglich daran, die Kombination von Zug / RER + Fahrrad für längere Fahrten zu erleichtern. Und wir haben es gemessen: 1 von 6 Navigo-Abonnenten, die ihr Auto zugunsten des Zuges aufgegeben haben, taten dies, weil im Bahnhof in der Nähe seines Hauses Fahrradausrüstung verfügbar ist.
Was bedeutet die Entwicklung der Intermodalität mit dem Fahrrad konkret?
Dies erfordert die Vervielfachung der Fahrradparkplätze in der Nähe von Bahnhöfen mit 140.000 Fahrradstellplätzen, die bis 2030 in der gesamten Île-de-France geschaffen werden.
Dies bedeutet, dass sichtbare Einrichtungen, die so nah wie möglich am Passagiergebäude positioniert sind und von Fahrradanlagen bedient werden.
Dies beinhaltet auch eine Diversifizierung der Ausstattung mit der Bereitstellung kostenloser Parkplätze für pünktliche Benutzer und sicherer Schließfächer, die auf Abonnementbasis (ein kostenloses Abonnement mit einem Jahresabonnement - Anmerkung der Redaktion) für Personen zugänglich sind, die ihr Fahrrad über Nacht stehen lassen möchten (dies ist besonders interessant für Einwohner der Ile-de-France, die die Reise mit dem Fahrrad von ihrem Ankunftsbahnhof zu ihrem Arbeitsort machen und also lassen Sie ihr Fahrrad die ganze Nacht am Bahnhof).
Die Entwicklung von Intermodalität und Fahrradabstellplätzen bedeutet auch, Dienstleistungen anzubieten – Schließfächer zum Ablegen von Helm oder Regenmantel, eine Aufblasstation... Aber auch Bewachung und eine menschliche Präsenz, um sich kurzfristig anzumelden. Dazu gehört auch die Schaffung von Parkplätzen mit hoher Kapazität in großen Bahnhöfen, in denen sich täglich die maximale Anzahl von Fahrgästen konzentriert.
Welche Zukunft hat Véligo Location?
Véligo Location ist ein echter Erfolg, jeder möchte seinen Véligo länger behalten ! Unser Ende 2019 auf den Markt gebrachtes Elektrofahrrad hat bereits 95.000 Einwohner der Ile-de-France verführt! Aber das überrascht mich nicht: Eine Studie, die vor dem Start durchgeführt wurde, hatte ergeben, dass 250.000 Einwohner der Ile-de-France sehr an einem solchen Service interessiert waren. Der Start einer Flotte von 250.000 Fahrrädern war unrealistisch, aber die Zahl der Véligo-Fahrräder wächst. Heute haben wir 20.000 klassische E-Bikes und 1000 Lastenräder.
Die Idee mit Véligo Location bleibt es, einem Maximum an Einwohnern der Ile-de-France zu ermöglichen, ihre Praxis des Radfahrens (elektrisch unterstützt) zu testen... bevor sie gegebenenfalls ein eigenes E-Bike kaufen, mit Unterstützung der Kaufprämie.
* Quelle ADEME, Fahrradservicestudie 2019