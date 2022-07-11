Radfahren in der Île-de-France: eine Vision

Was bedeutet die Entwicklung der Intermodalität mit dem Fahrrad konkret?

Dies erfordert die Vervielfachung der Fahrradparkplätze in der Nähe von Bahnhöfen mit 140.000 Fahrradstellplätzen, die bis 2030 in der gesamten Île-de-France geschaffen werden.

Dies bedeutet, dass sichtbare Einrichtungen, die so nah wie möglich am Passagiergebäude positioniert sind und von Fahrradanlagen bedient werden.

Dies beinhaltet auch eine Diversifizierung der Ausstattung mit der Bereitstellung kostenloser Parkplätze für pünktliche Benutzer und sicherer Schließfächer, die auf Abonnementbasis (ein kostenloses Abonnement mit einem Jahresabonnement - Anmerkung der Redaktion) für Personen zugänglich sind, die ihr Fahrrad über Nacht stehen lassen möchten (dies ist besonders interessant für Einwohner der Ile-de-France, die die Reise mit dem Fahrrad von ihrem Ankunftsbahnhof zu ihrem Arbeitsort machen und also lassen Sie ihr Fahrrad die ganze Nacht am Bahnhof).

Die Entwicklung von Intermodalität und Fahrradabstellplätzen bedeutet auch, Dienstleistungen anzubieten – Schließfächer zum Ablegen von Helm oder Regenmantel, eine Aufblasstation... Aber auch Bewachung und eine menschliche Präsenz, um sich kurzfristig anzumelden. Dazu gehört auch die Schaffung von Parkplätzen mit hoher Kapazität in großen Bahnhöfen, in denen sich täglich die maximale Anzahl von Fahrgästen konzentriert.