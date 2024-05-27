Île-de-France Mobilités: Erleben Sie die Spiele Paris 2024 mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris rücken immer näher. Um sich so gut wie möglich vorzubereiten, finden Sie auf dieser Seite: praktische Informationen, Kennzahlen, Bildmaterial zum Herunterladen und Video-Tutorials, um die Funktionsweise des Ile-de-France-Netzwerks während des Wettbewerbszeitraums zu verstehen und zu erklären.
Verkehr in der Region Ile-de-France in Kennzahlen
In Zahlen: das öffentliche Verkehrsnetz der Ile-de-France
- 9,4 Millionen Fahrten pro Tag
- 2.122 km Schienennetz
- 2. verkehrsreichstes Schienennetz der Welt nach Tokio
- 4. längstes Netz der Welt
- 2. dichtestes Netz nach London
- 1900 Buslinien
- 10.700 Busse im Umlauf
- 14 Straßenbahnlinien
- 13 Zug- und RER-Linien
- 16 U-Bahn-Linien
- 4 neue U-Bahn-Linien im Bau
Öffentlicher Verkehr in ständiger Entwicklung
2- Gebrauchsanweisung: Fortbewegung mit öffentlichen Verkehrsmitteln während der Spiele Paris 2024
Mit 500.000 Zuschauern pro Tag des olympischen Wettkampfs, 25 Wettkampfstätten, die in der Île-de-France bedient werden sollen, und dem Ehrgeiz, allen zu ermöglichen, zu 100 % mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen, werden die Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 vorbereitet.
Anwendung für alle Ihre Reisen, spezifische Transport ticket, Transportplan... Alle praktischen Informationen finden Sie auf dieser Seite.
Öffentliche Verkehrsmittel Paris 2024: eine Anwendung für alle Ihre Fahrten
Mit der mehrsprachigen Anwendung "Transport Public Paris 2024":
- Berechnen Sie noch heute Ihre Reiseroute zu den Sehenswürdigkeiten von Paris 2024
- Erhalten Sie Verkehrsinformationen, die auf Ihre Lieblingsseiten zugeschnitten sind
- Kaufen Sie Ihre Transport-ticket in papierloser Version (ab Juni)
- Überprüfen Sie am D-Day Ihre Reiseroute in Echtzeit
Passe Paris 2024, der spezifische Transport ticket der Spiele Paris 2024
Wirtschaftlich, entmaterialisiert und praktisch : Der Paris 2024-Pass ist das Paket, um sich während der Spiele von Paris 2024 nach Belieben in Paris und seiner Region zu bewegen.
Ile-de-France: Während der Spiele in Paris ändert sich für Sie nichts
Während der Spiele in Paris 2024 steigen die Fahrpreise für öffentliche Verkehrsmittel in der Île-de-France. Ziel: Finanzierung der Verstärkung des Verkehrsangebots im Zusammenhang mit außergewöhnlichen Passagierströmen. Eine Erhöhung, die die Einwohner der Ile-de-France nicht betreffen wird.
3- Reisen Sie mit leichtem Gepäck mit der Anwendung Île-de-France Mobilités
Eine Anwendung, mehrere Möglichkeiten, sie zu verwenden. Entdecken Sie alle unsere Tipps und Tutorials, um Ihr Leben in unserem Netzwerk zu vereinfachen.