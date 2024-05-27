Île-de-France Mobilités: Erleben Sie die Spiele Paris 2024 mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Mit 500.000 Zuschauern pro Tag des olympischen Wettkampfs, 25 Wettkampfstätten, die in der Île-de-France bedient werden sollen, und dem Ehrgeiz, allen zu ermöglichen, zu 100 % mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen, werden die Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 vorbereitet.

Anwendung für alle Ihre Reisen, spezifische Transport ticket, Transportplan... Alle praktischen Informationen finden Sie auf dieser Seite.