Regelmäßige Linien für junge Menschen in der Region Ile-de-France

Veröffentlicht am

Von 0 bis 4 Jahren, kostenloser Transport

  • Die öffentlichen Verkehrsmittel sind für Kinder unter 4 Jahren kostenlos.
  • Es ist keine ticket des Transports erforderlich.

Von 4 bis 11 Jahren, Imagine R Junior Paket

  • Ab Beginn des Schuljahres 2020 wird ein neues Paket für Kindergarten- und Grundschulkinder angeboten: der imagine R Junior Pass.
  • Einzelpreis: 24,80€/Jahr.
  • Mit diesem Paket sind 12 Monate gültig und können Sie mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln überall in der Île-de-France reisen.

Von 11 bis 26 Jahren, Imagine R School oder Student Paket

  • Von der Mittelschule bis zum Ende des Studiums (unter 26 Jahren) profitieren junge Menschen vom Imagine R-Schul- oder Studentenpaket.
  • 50% Rabatt auf den Preis des Navigo Jahrespakets.
  • Ermöglicht es Ihnen, das ganze Jahr über unbegrenzt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen.
  • Mehr als 960.000 junge Menschen profitieren täglich davon.

So wählen Sie das richtige Imagine R-Paket aus

Die Schulkarte Bus regelmäßige Linien

  • Ermöglicht eine Hin- und Rückfahrt pro Tag zwischen Wohnung und Schule
  • Gültig während der Schulzeit
  • Variabler Tarif je nach zurückgelegter Strecke
  • Finanzielle Unterstützung

Was ist, wenn keine reguläre Linie verfügbar ist?

Für Schulen, die nicht an den regulären Verkehr angeschlossen sind , gibt es spezielle Schulkreisläufe.

In diesem Fall reist Ihr Kind mit den anderen Kindern, die spezielle Schultouren nutzen.

Die Scol'R-Karte ist unerlässlich, um die speziellen Schulstrecken zu nutzen