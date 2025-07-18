Regelmäßige Linien für junge Menschen in der Region Ile-de-France

Was ist, wenn keine reguläre Linie verfügbar ist?

Für Schulen, die nicht an den regulären Verkehr angeschlossen sind , gibt es spezielle Schulkreisläufe.

In diesem Fall reist Ihr Kind mit den anderen Kindern, die spezielle Schultouren nutzen.

Die Scol'R-Karte ist unerlässlich, um die speziellen Schulstrecken zu nutzen