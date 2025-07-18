Regelmäßige Linien für junge Menschen in der Region Ile-de-France

Von 0 bis 4 Jahren, kostenloser Transport
- Die öffentlichen Verkehrsmittel sind für Kinder unter 4 Jahren kostenlos.
- Es ist keine ticket des Transports erforderlich.
Von 4 bis 11 Jahren, Imagine R Junior Paket
- Ab Beginn des Schuljahres 2020 wird ein neues Paket für Kindergarten- und Grundschulkinder angeboten: der imagine R Junior Pass.
- Einzelpreis: 24,80€/Jahr.
- Mit diesem Paket sind 12 Monate gültig und können Sie mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln überall in der Île-de-France reisen.